На Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 с VISA!

Сделайте и вы свой первый шаг к мировому событию и участвуйте в розыгрыше 5 поездок на двоих на финал Чемпионата мира по футболу с эксклюзивным backstage-туром перед началом матча, 50 поездок на двоих на матчи или 500 наборов болельщиков.

Для участия в акции нужно зарегистрироваться на visa.ru и оплатить картой Visa Банка «НЕЙВА» (Gold, Classic) с 5 февраля по 5 апреля 2018 года не менее 3 покупок на сумму от 300 рублей.

Чем чаще вы оплачиваете товары Visa и регистрируете чеки, тем выше шансы выиграть призы от Visa.

Срок проведения акции: с 05.02.2018 по 30.06.2018, обе даты включительно.

Срок совершения покупок: с 05.02.2018 по 05.04.2018, обе даты включительно.