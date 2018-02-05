На Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 с VISA!
Болельщики всего мира, в особенности России, с нетерпением ждут важнейшее спортивное событие 2018 года — Чемпионата мира по футболу FIFA. Команды мирового уровня, лучшие игроки планеты и красивые голы — это надо видеть своими глазами!
Сделайте и вы свой первый шаг к мировому событию и участвуйте в розыгрыше 5 поездок на двоих на финал Чемпионата мира по футболу с эксклюзивным backstage-туром перед началом матча, 50 поездок на двоих на матчи или 500 наборов болельщиков.
Для участия в акции нужно зарегистрироваться на visa.ru и оплатить картой Visa Банка «НЕЙВА» (Gold, Classic) с 5 февраля по 5 апреля 2018 года не менее 3 покупок на сумму от 300 рублей.
Чем чаще вы оплачиваете товары Visa и регистрируете чеки, тем выше шансы выиграть призы от Visa.
Срок проведения акции: с 05.02.2018 по 30.06.2018, обе даты включительно.
Срок совершения покупок: с 05.02.2018 по 05.04.2018, обе даты включительно.
Организатор акции: ООО «Интеджер» (ОГРН 1107746108337, ИНН: 7709848474). Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — на сайте visa.ru. Корпорация «Виза Интернешнл Сервис Ассосиэйшен» (Visa International Service Association) (США).