Предприниматель из Пышминского района не выплачивал зарплату рабочим 6 месяцев

С ноября 2016 по май 2017 года 44-летний предприниматель Пышминского района не выплачивал заработную плату своим сотрудникам. Заведующий магазином, продавцы и водители-экспедиторы недополучили в итоге 260 тыс. рублей, сообщает СУ СК России по Свердловской области.

По информации следствия, на данный момент задолженность перед работниками погашена. После возбуждения уголовного дела бывший предприниматель в кратчайший срок нашёл средства для выплаты задолженности и подал ходатайство о прекращении расследования в его отношении.

Следственный комитет России направил в суд постановление о прекращении уголовного судопроизводства и назначении обвиняемому судебного штрафа.