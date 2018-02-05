Предприниматель из Пышминского района не выплачивал зарплату рабочим 6 месяцев
5 февраля, 23:05Экономика
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Житель Пышминского района обвиняется в задержке заработной платы 5-ти сотрудникам, которые работали у него в магазине.
С ноября 2016 по май 2017 года 44-летний предприниматель Пышминского района не выплачивал заработную плату своим сотрудникам. Заведующий магазином, продавцы и водители-экспедиторы недополучили в итоге 260 тыс. рублей, сообщает СУ СК России по Свердловской области.
По информации следствия, на данный момент задолженность перед работниками погашена. После возбуждения уголовного дела бывший предприниматель в кратчайший срок нашёл средства для выплаты задолженности и подал ходатайство о прекращении расследования в его отношении.
Следственный комитет России направил в суд постановление о прекращении уголовного судопроизводства и назначении обвиняемому судебного штрафа.
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