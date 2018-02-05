Тагильский памятник культуры Дом Герминых вновь выставлен на торги

Двухэтажный особняк по адресу пр. Ленина, 15 в Нижнем Тагиле, также известный как Дом Герминых, был выставлен на торги по сниженной цене. Информация об этом была опубликована в постановлении на сайте администрации, а решение принимала комиссия по определению условий приватизации муниципального имущества.

В прогнозный план приватизации особняк был включен в октябре 2016 года. Согласно документам, ранее начальная цена за памятник истории и культуры составляла 24 млн рублей, однако после обсуждения была снижена до 10 млн рублей. Новые торги состоятся 16 марта 2018 года. Как пояснили в администрации, первые торги не состоялись из-за отсутствия желающих приобрести особняк.

Сейчас в 645-метровом здании располагается городской совет ветеранов и управление социальной политики города. Дом Герминых является объектом культурного наследия, поэтому сейчас на него наложено охранное обязательство по сохранению, использованию и содержанию объекта.