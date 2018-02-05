Уголовная ответственность за вновь включенные в закон неналоговые сборы появится в РФ

Также будет разработан отдельный закон для остальных платежей неналогового характера. В него войдут плата за загрязнение окружающей среды и за получение различных документов, сообщили участники совещания в Минфине и Минэкономразвития. Такой закон позволит охватить широкий круг подобных платежей и регулировать их начисление и взимание. В Министерстве экономики и развития отметили, что неуплата включенных в кодекс платежей налогового характера для юридических лиц обернется уголовной ответственностью.