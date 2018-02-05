Уголовная ответственность за вновь включенные в закон неналоговые сборы появится в РФ
В Налоговом кодексе РФ будут прописаны сборы через систему «Платон» за износ дорожного полотна, a также утилизационные и торговые сборы. Эти неналоговые платежи будут введены в кодекс отдельной главой «Обязательные платежи публичного характера».
Предложения по фиксировании платежей в Налоговом кодексе поступят в правительство до 28 февраля.
Также будет разработан отдельный закон для остальных платежей неналогового характера. В него войдут плата за загрязнение окружающей среды и за получение различных документов, сообщили участники совещания в Минфине и Минэкономразвития. Такой закон позволит охватить широкий круг подобных платежей и регулировать их начисление и взимание. В Министерстве экономики и развития отметили, что неуплата включенных в кодекс платежей налогового характера для юридических лиц обернется уголовной ответственностью.
Введение такого закона остановит появление новых сборов, которые может устанавливать каждое ведомство собственными нормативными актами. После появления закона o неналоговых платежах новые сборы будут согласовываться правительством и появляться только в виде правок в законодательстве. Размер налоговых платежей при изменении фискальной политики не увеличится, пишут «Известия».
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