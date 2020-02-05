Долги за газ, долги за уголь, долги за охрану: крупнейшие споры января

Претензии к сухоложскому МУПу Крупнейшим новым делом, принятым к производству Арбитражным судом Свердловской области в январе 2020 года, стало требование 49,7 млн рублей с МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС-СЛ». С муниципальной коммунальной компании Сухого Лога эту сумму требует АО «УРАЛСЕВЕРГАЗ». Обращение газовой компании в суд произошло 20 января, предварительное судебное заседание арбитражного суда запланировано на 27 февраля, говорится в определении суда.

Выяснение отношений между этими же двумя компаниями в суде происходит не впервые: 16 января арбитражный суд региона уже постановил взыскать с коммунальщиков 11,4 млн рублей за поставку и транспортировку более 2000 кубометров газа.

Банкротство из-за долгов за уголь С самым крупным иском о банкротстве, принятым к производству в январе, обратилось в суд ООО «Союзуголь Екб». Более 30 млн рублей компания потребовала от ООО «Перспектива+», которое занимается недвижимостью. Из них 28,5 млн рублей — это основной долг, еще 2,7 млн — неустойка, а также почти 180 тысяч рублей госпошлины. Заявление от поставщика угля суд принял, рассмотрение дела запланировано на конец февраля.

После назначения нового главы ФНС на 34 тагильские компании поданы иски о банкротстве

Спорный договор об охране завода Январь 2020 года отметился и крупными апелляциями. Так, по делу о взыскании 20 млн рублей с АО «Уралтрансмаш» в пользу ФГУП «Охрана» Росгвардии истец подал апелляцию. Ранее, в 2019 году суд удовлетворил требования представителю Росгвардии, ответчику была предоставлена рассрочка исполнения решения суда. Однако в январе 2020 года истец потребовал отменить рассрочку из-за нарушения предприятием сроков выплат. Суд принял во внимание, что «Уралтрансмаш» выплаты производит, хоть и с нарушением сроков. В связи с этим в апелляции было отказано.

При этом машиностроительное предприятие также в январе подало апелляцию на решение суда о взыскании денежных средств в пользу охранной организации. По мнению ответчика, договор с Росгвардией имел вынужденный, обязательный для завода характер заключения. Однако суд отклонил и эту апелляцию, поскольку документальных разногласий о размере оплаты и других особенностях обслуживания в деле нет. Также в судебных документах значится, что между ФГУП и заводом была произведена сдача-приемка услуг, в ходе которой предприятие не высказало возражений относительно их качества, объема или стоимости.