Экспорт нефти из России в Белоруссию практически прекратился

Вместо плановых 1,99 млн тонн нефти из России в Белоруссию в первом месяце 2020 года было поставлено всего 407 200 тонн. В частности на Новополоцкий НПЗ пришло всего 341 100 тонн вместо 884 000 тонн, а на Мозырский НПЗ – 66 100, при задании в 1, 105 млн тонн.

Как сообщает oilcapital.ru, Москва и Минск все еще не могут достичь компромисса в вопросе цены на нефть. Белоруссия настаивает не только на снижении цены, но и на компенсации за потери от налоговых маневров России, касающихся нефти.

Ввиду отсутствия нового контракта, нефть из РФ перестали подавать на оба белорусских НПЗ с 1 января 2020 года. Через некоторое время прокачку начали осуществлять компании группы «Сафмар», принадлежащие Михаилу Гуцериеву. Кроме этого Белоруссия закупила примерно 86 000 тонн норвежской нефти, которую доставили через литовский порт Клайпеда.

Согласно договору между Российской Федерацией и Белоруссией, объем ежегодный беспошлинных поставок российской нефти составляет 24 млн тонн. Из этого количества 18 млн тонн подлежат переработке на НПЗ Белоруссии.