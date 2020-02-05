Новый танк УВЗ прошёл госиспытания

Т-90М — модификация Т-90А, созданная в рамках ОКР «Прорыв-3». Отличием танка является башенный модуль с многослойным бронированием, размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М, как у «Арматы». Кроме того, на Т-90М установлена высокоавтоматизированная система управления огнем «Калина» и дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка с 12,7-миллиметровым «Кордом МТ». Для защиты от огня противника танк оснащён противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом динамической защиты «Реликт».

Контракт на поставку опытной партии «Прорывов» в войска был подписан в ходе военно-технического форума «Армия-2019». В декабре 2019 года заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что по результатам испытаний будет принято решение о принятии на вооружение и начале серийной поставки новых танков. В сентябре главком Сухопутных войск Олег Салюков сообщил, что армия начала получать Т-90М.