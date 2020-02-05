Свердловский санврач вынес постановление о медицинской изоляции прибывающих из Китая
По состоянию на 5 февраля в Свердловской области проведено исследование 18 граждан, вернувшихся из Китая, у которых в течение 14 дней после приезда проявились симптомы ОРВИ. Как сообщает региональное отделение Роспотребнадзора, результаты — отрицательные.
С целью координации работы по профилактике распространения инфекции на территории региона в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области проведено рабочее совещание с Министерством здравоохранения Свердловской области, Управлением здравоохранения Екатеринбурга.
Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских вынес постановление, по которому предполагается незамедлительно изолировать и госпитализовать в медицинские организации больных, лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию, контактировавших с ними лиц, а также провести изоляцию по месту жительства и непрерывное медицинское наблюдение за гражданами КНР, имеющих вид на жительство в Российской Федерации, при их возвращении из Китая; за лицами, возвращающимися из Китая; за контактными с подозрительным на заболевание коронавирусной инфекцией, на 14 дней с момента прибытия или прерывания контакта.