Свердловский санврач вынес постановление о медицинской изоляции прибывающих из Китая

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских вынес постановление, по которому предполагается незамедлительно изолировать и госпитализовать в медицинские организации больных, лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию, контактировавших с ними лиц, а также провести изоляцию по месту жительства и непрерывное медицинское наблюдение за гражданами КНР, имеющих вид на жительство в Российской Федерации, при их возвращении из Китая; за лицами, возвращающимися из Китая; за контактными с подозрительным на заболевание коронавирусной инфекцией, на 14 дней с момента прибытия или прерывания контакта.