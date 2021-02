Дебетовая карта: удобно и надежно

Сегодня практически у каждого есть дебетовая карта, которая позволяет оплачивать товары и услуги. Многие ошибочно называют ее кредитной, однако дебетовая карта выполняет несколько иные функции.

Случается, что снять наличные деньги затруднительно. В таких ситуациях помогает дебетовая карта. Благодаря ей человек может совершать оплату по безналичному расчету. Фактически, дебетовые карты представляют собой виртуальные кошельки, на которые поступают денежные средства. Как правило, это карты, на которые перечисляется заработная плата или другие выплаты. Владелец карты также может пополнять счет карточки. Чтобы получить дебетовую карту, достаточно обратиться в банк или оформить ее через интернет. На финансовом портале Бробанк можно найти лучшие дебетовые карты 2021, по мнению аналитика, который составил их рейтинг. Зачем открывать дебетовую карту В наличии карты есть преимущества, которые зависят от банка, предоставившего карту. Несмотря на разные банковские предложения по картам, есть несколько общих плюсов в их использовании. -комфортное использование. Удобно, когда денежные средства всегда под рукой, не нужно бегать к банкомату для снятия денег. -карта позволяет оплачивать любые услуги и товары, в частности это касается и интернет-покупок. -надежность. Дебетовые карты оснащены специальными чипами для защиты. Также к карте можно подключить оповещения, которые будут приходить на мобильный телефон. Это также позволит обезопасить свои средства. -возможность воспользоваться картой в любой точке мира. Возможности дебетовых карт Один банк может предложить своим клиентам сразу несколько видов дебетовых карт. Целый ряд карт разработан специально для путешественников, они позволяют возвращать кешбэк, копить мили для дальнейших путешествий и предоставляют выгодные условия для перелетов. Также по нескольким видам карт предоставляется кешбэк на покупки. Есть банки, которые выпускают детскую карту. Она привязана к счету родителей для того, чтобы они могли контролировать финансы. Ребенок может самостоятельно выбрать дизайн карты, а после ее получения учиться распоряжаться собственными финансами. Многие банки осуществляют обслуживание и перевыпуск дебетовых карт бесплатно. Благодаря этому можно не волноваться, что с вашей карты снимут деньги. Кроме того, в случае потери или кражи карточки, ее можно легко заблокировать, а затем заказать новую. Следить за своими финансами можно с помощью сотового телефона. На правах рекламы ИП Ярошевский Д.И. ИНН: 423082922740. ОГРНИП: 318420500081301. Свидетельство на товарный знак № 779639 от 15.10.2020.

