Свердловская область вошла в тройку лидеров по поддержке малого и среднего бизнеса

Общая сумма поручительств - 1,6 миллиарда руб. - на 42% выше, чем в 2016 году. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предоставил 364 поручительства за малый и средний бизнес. Благодаря этому в 2017 году для предпринимателей стало возможным взять кредиты для бизнеса объемом 3,9 миллиарда руб.