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1,5 трлн рублей будут вложены инвесторами в экономику Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1,5 трлн рублей будут вложены инвесторами в экономику Свердловской области

Сегодня, 08:00ЭкономикаФото: pxhere.com
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