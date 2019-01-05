1,5 трлн рублей будут вложены инвесторами в экономику Свердловской области

Финансирование получат 53 проекта – 36 проектов остались с прошлого года и 17 добавились в новом. Больше всего инвестиций из выделенных инвесторами средств получат транспортно-логистический комплекс (21%), социальная сфера получит 18%, металлургия - 12%. Оставшиеся средства поделят между собой агропромышленный комплекс и инфраструктура (по 10%).

В течение всего периода реализации инвестпроектов предполагается создание 24 тысяч новых рабочих мест, в том числе, 10 тысяч рабочих мест в рамках 17 вновь включаемых инвестиционных проектов. С 2019 года одним из критериев отбора инвестиционных проектов является ориентация на достижение показателей, установленных государственной программой «Пятилетка развития Свердловской области» и Указом Президента РФ № 204»,отметила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.