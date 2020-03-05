Антимонопольщики проверяют фирмы свердловского депутата Серебренникова
Свердловское УФАС начало проверку в отношении «фармацевтической империи» свердловского депутата Александра Серебренникова, пишет портал Е1.
Речь идет о проверки сведений о возможном сговоре во время госзакупок. Компани АВК-Альянс», «САВ-Мед», «САВ-Фарм», «Аптека «Вербена-Фарма»», «Владыка» и «Верея» связаны между собой через учредителей и, по данным издания, являются подконтрольными свердловскому депутату Серебренникову. Организации вместе заявляются к участию в процедурах госзакупок. Такм образом, организации могут нарушать права других участников торгов.
По данным за 2018 и 2019 годы четыре из пяти компаний вошли в топ лидеров по поставкам для Свердловского онкоцентра. Серебренников при том отрицает связь с компаниями, говоря, что ему принадлежит только «АВК-Альянс», являющаяся дочерней компанией ООО «Сав». Касательно остальных фирм он утверждает, что они им были проданы.
Руководитель екатеринбургского отделения антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» Екатерина Петрова рассказала журналистам, что между пятью компаниями может быть сговор. Серебренников в ответ на данную информацию заявил, что в регионе не так уж много фирм по продаже фармпрепаратов, поэтому его не удивляет, что они могут пересекаться во время торгов.