Антимонопольщики проверяют фирмы свердловского депутата Серебренникова

Речь идет о проверки сведений о возможном сговоре во время госзакупок. Компани АВК-Альянс», «САВ-Мед», «САВ-Фарм», «Аптека «Вербена-Фарма»», «Владыка» и «Верея» связаны между собой через учредителей и, по данным издания, являются подконтрольными свердловскому депутату Серебренникову. Организации вместе заявляются к участию в процедурах госзакупок. Такм образом, организации могут нарушать права других участников торгов.

По данным за 2018 и 2019 годы четыре из пяти компаний вошли в топ лидеров по поставкам для Свердловского онкоцентра. Серебренников при том отрицает связь с компаниями, говоря, что ему принадлежит только «АВК-Альянс», являющаяся дочерней компанией ООО «Сав». Касательно остальных фирм он утверждает, что они им были проданы.