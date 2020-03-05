Арбитраж признал банкротом торговавшую топливом тагильскую компанию
Сегодня, 10:45ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области Арбитражный суд признал банкротом компанию «Торгово-производственная фирма «Юнион», сообщает УрБК.
Сюжеты: Нижний Тагил
Компания «Юнион» зарегистрирована в Нижнем Тагиле по адресу улица Тимирязева, 21 и занимается торговлей топливом, в том числе, для авиации. Заявление о признании компании банкротом подала ФНС в мае прошлого года.
Решением свердловского арбитража в отношении организации введено конкурсное производство до 29 июля 2020 года.
Напомним, в январе этого года ФНС подала 34 иска о банкротстве в отношении тагильских компаний.
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