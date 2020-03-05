Коронавирус повлиял на работу 42% свердловских предприятий
Сегодня, 17:16ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Согласно опросу Уральского управления Банка России, в Свердловской области 42% предприятий претерпели изменения в работе из-за вспышки коронавируса, сообщает Znak со ссылкой на начальника управления Рустэма Марданова.
Из них 59% опрошенных испытали перебои в поставках, 41% пришлось отменить заказы, 18% заявили о росте цен. Чаще о проблемах в работе говорили авиаперевозчики и компании, работающие в сфере туризма.
При этом на вопрос об ожиданиях, связанных с распространением коронавируса, большая часть респондентов ответила, что эпидемия не повлияет отрицательно на их работу. Также некоторые опрошенные сообщили, из-за поиска новых поставщиков возможен рост цен на продукцию.
Напомним, на сегодняшний день в мире более 95 тысяч человек заражены коронавирусом COVID-19, умерли более трех тысяч человек.
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