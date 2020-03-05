«Новые известия»: что едят люди в стране, и сколько это стоит?

Согласно данным Минэкономразвития, бедность в России скоро сократится. По прогнозам в 2020 году она снизится до 10,8%, а в 2023 году — до 7,7%. По итогам III квартала 2019 года в России проживало 13,5% бедных.

Бедными принято считать тех, кто имеет доход ниже прожиточного минимума. Если опустить этот минимум, то бедных станет меньше. Так, в IV квартале 2019 года прожиточный минимум снизили до 10 609 рублей с 11 012 рублей в III квартале.

Распределение доходов граждан Фото: "Новые Известия"

Потребительская корзина По поводу содержания потребительской корзины ведутся споры. Посчитать, сколько она стоит, невозможно. В закон «О прожиточном минимуме РФ» включены только общие категории продуктов. К примеру, фасоль, макароны и хлеб включены в одну категорию, но стоимость у них отличается. Чтобы разобраться, сколько и каких продуктов требуется, нужно заглянуть в методические рекомендации по определению потребительской корзины. Там имеется таблица, в которой расписано минимальное потребление продуктов в год. Их стоимость является определяющей для прожиточного минимума.

Хлеб и молоко являются основной продукцией, но способны ли они обеспечить правильное питание? Ответили эксперты.

Профессор и руководитель научного направления «Оптимальное питание» «ФИЦ питания и биотехнологии» Александр Батурин считает, что состав корзины должен удовлетворить потребность человека в полезных веществах. К тому же, он не видит проблемы в большом количестве хлеба, потому что это основа рациона.

Директор НИИ центра «Здоровое питание» Зинаида Медведева выражает опасения, потому что такой рацион может негативно повлиять на здоровье. По ее словам, потребление хлеба нужно сокращать, потому что в нем недостаточно белка, но много соли сахара.

В продуктовой корзине вообще очень много соли. 10г в день — это в 2 раза больше рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), говорит Зинаида Медведева.

Как отмечает Александр Батурин, плохо обстоит дело с потреблением овощей и фруктов, потому что они не доходят до норматива. Но Зинаида Медведева уверена, что даже при достижении нужного показателя, этого будет недостаточно, так как их потребление нужно увеличить с 480 гр в сутки до 700 без учета картофеля.

Стоимость питания не по нормативу Продуктовую картину сложно воплотить в реальную жизнь, если поставлена задача улучшить качество жизни населения.

По мнению Зинаиды Медведевой, структура потребительской корзины устарела, так как сейчас продукты делятся по группам. Отдельно выделяется листовая зелень.

Это могут быть хотя бы укроп и петрушка, не обязательно брать дорогую и новомодную зелень. Их выделили в отдельную категорию из-за содержащихся витаминов и микроэлементов. Ещё в отдельные категории выделяют крестоцветные (капуста, брокколи и т. д.) и бобовые, говорит Медведева.

По современной классификации человек должен получать в равном количестве животные и растительные белки. Животными считаются мясо, рыба, яйца и молоко. К растительным можно отнести крупы, муку и хлеб, но они должны быть качественными, то есть содержать 20 гр белка на 100 гр продукции. Однако, тенденция такова, что даже хороший хлеб содержит не больше 10-12 гр белка. Бобовые считаются основным источником белка. В американских рекомендациях их нужно употреблять 23 кг в год одному человеку, а в России — шесть килограмм.

«Новые известия» пообщались с экспертами и разработали собственную, приближенную к здоровому питанию потребительскую корзину и посчитали ее стоимость.

Официально прожиточный минимум в Москве по итогам III квартала 2019 года составил 19 797 рублей. На продукты отведена половина этой суммы — 9898,5 рублей. Если взять стоимость составленной корзины, то ее цена возрастает до 13 544,3 рублей.

Соответственно, стоимость здоровой потребительской корзины на 37% дороже официальной.

Питание школьников в регионах Официальная продуктовая корзина не устраивает и простых граждан. Взрослые готовы питаться не самыми полезными продуктами, но как быть с детьми? Формальность в формировании корзины в конечном счете влияет на питание школьников.

Издание провело опрос в 11 городах России. В нем приняли участие 9 520 человек.

Результаты опроса Фото: "Новые Известия"

«Сытые» и «голодные» российские регионы Несмотря на недовольство качеством питания, оно стоит недорого. Чтобы есть свежие помидоры, мясо и заедать качественным хлебом, придется платить.

При этом, людям кажется, что чем меньше тратиться на еду, тем лучше. Когда продукты не обременяют, люди могут покупать что-то еще, например, одежду, копить на отдых и так далее.

Чтобы определить реальные расходы на еду в России, «Новые известия» посчитали, какой должна быть стоимость потребительской корзины в каждом из регионов и сколько реально тратят на нее жители.

Соответственно, стоимость потребительской корзины в каждом регионе была увеличена на 37% и полученное значение сравнено со средним доходом по данным Росстата. Это позволило определить, какую долю дохода люди тратят на еду.

Самые "голодные" регионы России Фото: "Новые Известия"

Так, в забайкальском крае люди тратят менее 50,9% дохода на еду. Это касается необходимого минимума. Сюда не входит качественная еда по цене выше среднего.

Самые "сытые" регионы России Фото: "Новые Известия"

Северные регионы, обладающие высокими зарплатами показывают приемлемый уровень расходов, к примеру, в Ямало-ненецком АО на еду уходит примерно 14,5% дохода.