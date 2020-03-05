Свердловская область исключена из программы субсидирования горячего питания в школах

Соответствующее постановление правительства РФ вне рамок бюджетного процесса было подготовлено в Министерстве просвещения. Предполагается, что из 85 регионов, кроме Свердловской области, субсидии не получат Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Калужская, Ленинградская, Московская, Самарская, Сахалинская, Тюменская область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО.

Эти субъекты, по словам источника, в 2020 году не будут получать дотацию для выравнивания бюджетной обеспеченности регионов страны. Об этом же сказано в приказе Минфина, где перечисляются 13 субъектов страны, которые не получат субсидии из федерального бюджета.

О закреплении практики бесплатного питания в начальной школе высказался Владимир Путин во время послания Совету Федерации. Он отметил, что питание детям будет финансироваться из всех трех уровней бюджета.