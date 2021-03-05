Правительство Свердловской области заключило соглашение о повышении рельных зарплат

Правительство Свердловской области заключило соглашение о повышении рельных зарплат

Сегодня, 08:59ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель региональной Федерации профсоюзов Андрей Ветлужских и вице-президент союза промышленников и предпринимателей региона Михаил Черепанов заключили соглашение по регулированию социально-трудовых отношений на 2021–2023 годы.

Глава региона отметил, что в связи с постепенным возвращением к привычному ритму жизни, нарушенному пандемией COVID-19, необходимо наблюдать за обстановкой и принимать меры к улучшению ситуации в экономике, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Главная задача — усовершенствование и диверсификация производств. Также необходимо объединить усилия в реализации национальных проектов, сказал Евгений Куйвашев.

Правительство, профсоюзы и союз промышленников Свердловской области наметили цели по повышению конкурентоспособности продукции уральских предприятий, росту экономических показателей, повышению уровня заработной платы и занятости населения, а также увеличению уровня социальной поддержки.

Напомним, 1 марта сообщалось о превышении средней зарплаты до уровня в 50 тысяч рублей. Показатель составил 54 289 рублей. Однако цифры приведены без учета налога в размере 13%.

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