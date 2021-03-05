Правительство Свердловской области заключило соглашение о повышении рельных зарплат

Глава региона отметил, что в связи с постепенным возвращением к привычному ритму жизни, нарушенному пандемией COVID-19, необходимо наблюдать за обстановкой и принимать меры к улучшению ситуации в экономике, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.