Проект строительства нового кафе в «Тагильской лагуне» одобрили на градостроительном совете (ФОТО)

В пресс-службе муниципалитета говорят, что новый объект, согласно документации, определен как культурно-развлекательный центр.

В трехэтажном здании будут работать несколько заведений общепита на 20-70 мест. В многофункциональном зале появится возможность проводить дискотеки и концерты. Помимо этого, в центре будет построен зал для конференций.

Эскизный проект одобрили участники градостроительного совета. Также назначили планируемый срок сдачи объекта – 1 сентября 2017 года. На следующем этапе застройщик представит проектно-сметную документацию.

КРЦ, общей площадью около 3 500 квадратных метров, будет построен в стилистике «Тагильской лагуны». По мнению Сергея Носова, с появлением этого центра набережная городского пруда получит свое разумное продолжение.

ФОТО: пресс-служба администрации города Нижний Тагил

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