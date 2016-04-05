Проект строительства нового кафе в «Тагильской лагуне» одобрили на градостроительном совете (ФОТО)
Сотрудники архитектурно-проектной мастерской «Тагилархпроект» представили в мэрии проект здания кафе. Оно появится на набережной тагильского пруда в районе цирка.
В пресс-службе муниципалитета говорят, что новый объект, согласно документации, определен как культурно-развлекательный центр.
В трехэтажном здании будут работать несколько заведений общепита на 20-70 мест. В многофункциональном зале появится возможность проводить дискотеки и концерты. Помимо этого, в центре будет построен зал для конференций.
Эскизный проект одобрили участники градостроительного совета. Также назначили планируемый срок сдачи объекта – 1 сентября 2017 года. На следующем этапе застройщик представит проектно-сметную документацию.
КРЦ, общей площадью около 3 500 квадратных метров, будет построен в стилистике «Тагильской лагуны». По мнению Сергея Носова, с появлением этого центра набережная городского пруда получит свое разумное продолжение.
ФОТО: пресс-служба администрации города Нижний Тагил
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© Тимофей Данилов, TagilCity.ru