В Нижнем Тагиле – очередная коммунальная война за кошельки жителей (ФОТО)
Расчетные центры Нижнего Тагила вновь оспаривают права друг друга по сбору платежей за оказанные населению услуги ЖКХ. Формальный повод для открытого противостояния создала одна из управляющих компаний города, руководство которой решило отказаться от услуг крупнейшего регионального оператора ОАО «РЦ Урала» в пользу другого расчетно-кассового учреждения – ООО «Расчеты и платежи».
Обиженная недоверием партнера сторона в ответ обвинила потенциальных конкурентов и УК в попытке незаконного присвоения денежных средств. В свою очередь управляющая компания «Управление» отправила официальную жалобу в антикоррупционный комитет по Свердловской области, указав на факты наличия коррупционной связи между высшими должностными лицами мэрии и акционерным обществом «Расчетный центр Урала». Когда и каким образом разрешится спор двух хозяйствующих субъектов – неизвестно, а пока заложниками ситуации стали жители 150 многоквартирных домов Нижнего Тагила.
«Расчетный центр Урала» (РЦУ) на коммунальном рынке Нижнего Тагила появился еще в начале 2015 года и не без подачи руководства города, потеснив тем самым позиции центра «Расчеты и платежи» (РиП), как одной из основных организаций, начислявших населению плату за услуги ЖКХ. Тем не менее, именно в пользу этой компании ООО «Управление» отказалось от услуг «РЦ Урала», расторгнув действующий с апреля прошлого года договор.
Вопрос о расторжении договора назревал полгода. Еще в сентябре мы столкнулись с потоком жалоб жителей по фактам достоверности данных в платежных документах, рассылаемых РЦУ. Кроме того в ходе судебных процессов по претензиям ресурсоснабжающих организаций мы столкнулись с тем, что интересы истцов представляют юристы РЦУ. Например, мы получаем судебные иски по задолженности перед ресурсниками, и в процессе разбирательства управляющую компанию принуждают уплатить и проценты за то, что ОАО «РЦ Урала» отправляет поставщикам теплоэнергоресурсов деньги, собранные с населения, на два месяца позже, чем следует. То есть появились основания считать, что РЦУ намеренно задерживает перевод денег, потом подает в суд иски от имени теплоснабжающих организаций пояснил основные причины для расторжения договора гендиректор УК Дмитрий Солонков (на фото), приступивший к своим обязанностям с сентября 2015 года.
Опасения гендиректора УК оказались вполне обоснованными. Осенью того же года «РЦ Урала» скандально «засветился» в другом городе Свердловской области, попав в поле зрения телепрограммы НТВ «НашПотребНадзор». Напомним, чиновники г. Асбест столкнулись с откровенным нежеланием местных УК менять своего платежного агента на ОАО «РЦУ», интересы которого лоббировали высокопоставленные чиновники региона. В частности, в эпизоде упоминается нашумевшая в свое время цитата из уст регионального министра ЖКХ Николая Смирнова, адресованная асбестовскому активисту, «А тебя…, как собирают деньги? Твоя задача платить».
По другой версии, в успехах крупнейшей региональной расчетной организации был лично заинтересован зампред губернского правительства Сергей Зырянов, имя которого с момента основания компании до 2012 года значилось в списке совета директоров ОАО «Расчетный центр Урала».
В Нижнем Тагиле сценарий «восстания» против РЦУ развивался и развивается также событийно. Как сообщил господин Солонков, 4 марта УК уведомила расчетный центр о расторжении агентского договора, срок действия которого истекает 1 апреля 2016 года. И одновременно с этим центру отправляется сообщение о том, что «за март 2016 года единые счет-квитанции потребителям направлять не нужно, во избежание двойных начислений». А уже 30-го жители 150 многоквартирных домов стали получать квитанции для оплаты за услуги ЖКХ от двух конкурирующих центров одновременно.
Агентский договор между АО «РЦ Урала» и ООО «Управление» заключен 2 апреля 2015 года. Срок его действия по 31 марта текущего года с условием автоматической пролонгации на очередной календарный год, если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока не заявит о его (договора) непродлении. «Управление» уведомило нас о расторжении договора 4 марта, то есть менее, чем за 30 дней… -- последовало заявление от директора «РЦ Урала» Александры Коротковой.
Кроме того, уточнили руководители РЦУ, у управляющей компании нет договоров с поставщиками энергоресурсов, имеются непогашенные долги перед МУП «Тагилэнерго», поэтому «можно предположить, что действия, предпринимаемые УК совместно с РиП, направлены на незаконное присвоение денежных средств, уплаченных гражданами за коммунальные услуги».
Независимо от того, есть договор с ресурсоснабжающими организациями в бумажном виде или нет, договорные отношения действуют в любом случае. И есть наше право работать с теми агентами, которые устраивают нас и наших жильцов парировал Дмитрий Солонков.
Масла в пожар конфликта добавило официальное адресованное жителям заявление начальника городского управления ЖКХ Егора Копысова, непосредственным начальником которого по функционалу считается первый вице-мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Будьте бдительны! Вы можете стать жертвами мошеннических действий! Управление ЖКХ администрации города предостерегает тагильчан от совершения ошибок и доводит до сведения жителей домов. Находящихся на обслуживании ООО «Управление», что оплату за жилищно-коммунальные услуги необходимо производить только в ОАО «Расчетный центр Урала» гласит заявление высокопоставленного чиновника специально для жителей, а заодно и для местных СМИ.
Разумеется, такое публичное выступление риторически выгодно отличается от реплики министра ЖКХ Смирнова жителям Асбеста.
Как следствие, намедни в приемную председателя антикоррупционного комитета по Свердловской области Леонида Андреева поступило совсем не шуточное заявление руководства УК «Управление».
Действия ОАО «Расчетный центр Урала» по введению в заблуждение жителей Нижнего Тагила и очернению деятельности ООО «Управление» одобряются и поддерживаются местной администрацией в лице начальника управления ЖКХ Копысова Егора Владимировича…. То есть Копысов Е.В., являясь человеком публичным, наделенным большими полномочиями, совершает откровенно незаконные действия. Наносящие вред одному юридическому лицу и в пользу другого юрлица… На основании вышеизложенного просим дать оценку коррупционной составляющей в действиях начальника управления ЖКХ по сговору с руководством «РЦУ» изложил в письме свою точку зрения директор УК Дмитрий Солонков.
Какой вердикт вынесет антикоррупционный комитет по факту обращения городской управкомпании, покажет время. Но если в итоге УК удастся доказать свое право выбирать расчетные центры самостоятельно, то это можно будет расценивать как прецедент во взаимоотношениях других компаний и крупнейшего регионального оператора, сотрудничать с которым так настоятельно рекомендуют отдельные должностные лица.
Собственно, к коммунальным скандалам Нижнему Тагилу не привыкать. Два года назад правоохранительными органами был задержан начальник управления ЖКХ Нижнего Тагила Валерий Кузьминых. Чиновника признали его виновным в мошенничестве (ст.159 ч.3 УК РФ) и подготовке к преступлению (ст.30 ч.3 УК РФ). Суд приговорил его к одному году лишения свободы в колонии. Теперь бывший городской коммунальный начальник успешно трудится на посту руководителя МУП «Пригородный водоканал» в соседнем Горноуральском горокруге.
Не новы в Нижнем Тагиле и попытки переделить местный рынок ЖКХ, где «крутятся» так называемые живые деньги собственников жилья. В 2010-м году градоначальница Валентина Исаева в противовес тому же РиПу инициировала создание другого расчетного центра, но новая частная структура оказалась нежизнеспособной, а потом её деятельностью заинтересовались правоохранительные органы, и фирму пришлось закрыть.
В 2013-м мэр Сергей Носов заявил горожанам о необходимости создания нового коммунального, но «теперь уже настоящего муниципального центра», учреждения, с которым все УК города должны были заключить договоры и «желательно добровольно». «Единый муниципальный расчетный центр» существует в Нижнем Тагиле и поныне, но главным учреждением концентрации сбора платежей, как в свое время это в определенной степени удавалось ООО «Расчеты и платежи», так и не стал. Теперь эта задача, надо полагать, возложена на «РЦ Урала».
А нам все равно, куда деньги платить. Ведь при создании новых центров сумма текущих платежей меньше не станет. Но платить дважды за одни и те же услуги и разбираться, кто прав, кто виноват, мы не намерены. А что делать, если завтра третья платежка появится?, - посетовали жители домов, ставшие заложниками ситуации поневоле и получившиеся в канун дня дураков платежки и от РЦУ, и от РиПа.
© Владимир Инжеватов, TagilCity.ru