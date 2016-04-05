В Нижнем Тагиле – очередная коммунальная война за кошельки жителей (ФОТО)

Обиженная недоверием партнера сторона в ответ обвинила потенциальных конкурентов и УК в попытке незаконного присвоения денежных средств. В свою очередь управляющая компания «Управление» отправила официальную жалобу в антикоррупционный комитет по Свердловской области, указав на факты наличия коррупционной связи между высшими должностными лицами мэрии и акционерным обществом «Расчетный центр Урала». Когда и каким образом разрешится спор двух хозяйствующих субъектов – неизвестно, а пока заложниками ситуации стали жители 150 многоквартирных домов Нижнего Тагила.

«Расчетный центр Урала» (РЦУ) на коммунальном рынке Нижнего Тагила появился еще в начале 2015 года и не без подачи руководства города, потеснив тем самым позиции центра «Расчеты и платежи» (РиП), как одной из основных организаций, начислявших населению плату за услуги ЖКХ. Тем не менее, именно в пользу этой компании ООО «Управление» отказалось от услуг «РЦ Урала», расторгнув действующий с апреля прошлого года договор.

Вопрос о расторжении договора назревал полгода. Еще в сентябре мы столкнулись с потоком жалоб жителей по фактам достоверности данных в платежных документах, рассылаемых РЦУ. Кроме того в ходе судебных процессов по претензиям ресурсоснабжающих организаций мы столкнулись с тем, что интересы истцов представляют юристы РЦУ. Например, мы получаем судебные иски по задолженности перед ресурсниками, и в процессе разбирательства управляющую компанию принуждают уплатить и проценты за то, что ОАО «РЦ Урала» отправляет поставщикам теплоэнергоресурсов деньги, собранные с населения, на два месяца позже, чем следует. То есть появились основания считать, что РЦУ намеренно задерживает перевод денег, потом подает в суд иски от имени теплоснабжающих организаций пояснил основные причины для расторжения договора гендиректор УК Дмитрий Солонков (на фото), приступивший к своим обязанностям с сентября 2015 года.

Опасения гендиректора УК оказались вполне обоснованными. Осенью того же года «РЦ Урала» скандально «засветился» в другом городе Свердловской области, попав в поле зрения телепрограммы НТВ «НашПотребНадзор». Напомним, чиновники г. Асбест столкнулись с откровенным нежеланием местных УК менять своего платежного агента на ОАО «РЦУ», интересы которого лоббировали высокопоставленные чиновники региона. В частности, в эпизоде упоминается нашумевшая в свое время цитата из уст регионального министра ЖКХ Николая Смирнова, адресованная асбестовскому активисту, «А тебя…, как собирают деньги? Твоя задача платить».

По другой версии, в успехах крупнейшей региональной расчетной организации был лично заинтересован зампред губернского правительства Сергей Зырянов, имя которого с момента основания компании до 2012 года значилось в списке совета директоров ОАО «Расчетный центр Урала».

В Нижнем Тагиле сценарий «восстания» против РЦУ развивался и развивается также событийно. Как сообщил господин Солонков, 4 марта УК уведомила расчетный центр о расторжении агентского договора, срок действия которого истекает 1 апреля 2016 года. И одновременно с этим центру отправляется сообщение о том, что «за март 2016 года единые счет-квитанции потребителям направлять не нужно, во избежание двойных начислений». А уже 30-го жители 150 многоквартирных домов стали получать квитанции для оплаты за услуги ЖКХ от двух конкурирующих центров одновременно.

Агентский договор между АО «РЦ Урала» и ООО «Управление» заключен 2 апреля 2015 года. Срок его действия по 31 марта текущего года с условием автоматической пролонгации на очередной календарный год, если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока не заявит о его (договора) непродлении. «Управление» уведомило нас о расторжении договора 4 марта, то есть менее, чем за 30 дней… -- последовало заявление от директора «РЦ Урала» Александры Коротковой.

Кроме того, уточнили руководители РЦУ, у управляющей компании нет договоров с поставщиками энергоресурсов, имеются непогашенные долги перед МУП «Тагилэнерго», поэтому «можно предположить, что действия, предпринимаемые УК совместно с РиП, направлены на незаконное присвоение денежных средств, уплаченных гражданами за коммунальные услуги».

Независимо от того, есть договор с ресурсоснабжающими организациями в бумажном виде или нет, договорные отношения действуют в любом случае. И есть наше право работать с теми агентами, которые устраивают нас и наших жильцов парировал Дмитрий Солонков.

Масла в пожар конфликта добавило официальное адресованное жителям заявление начальника городского управления ЖКХ Егора Копысова, непосредственным начальником которого по функционалу считается первый вице-мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Будьте бдительны! Вы можете стать жертвами мошеннических действий! Управление ЖКХ администрации города предостерегает тагильчан от совершения ошибок и доводит до сведения жителей домов. Находящихся на обслуживании ООО «Управление», что оплату за жилищно-коммунальные услуги необходимо производить только в ОАО «Расчетный центр Урала» гласит заявление высокопоставленного чиновника специально для жителей, а заодно и для местных СМИ.

Разумеется, такое публичное выступление риторически выгодно отличается от реплики министра ЖКХ Смирнова жителям Асбеста.

Как следствие, намедни в приемную председателя антикоррупционного комитета по Свердловской области Леонида Андреева поступило совсем не шуточное заявление руководства УК «Управление».

Действия ОАО «Расчетный центр Урала» по введению в заблуждение жителей Нижнего Тагила и очернению деятельности ООО «Управление» одобряются и поддерживаются местной администрацией в лице начальника управления ЖКХ Копысова Егора Владимировича…. То есть Копысов Е.В., являясь человеком публичным, наделенным большими полномочиями, совершает откровенно незаконные действия. Наносящие вред одному юридическому лицу и в пользу другого юрлица… На основании вышеизложенного просим дать оценку коррупционной составляющей в действиях начальника управления ЖКХ по сговору с руководством «РЦУ» изложил в письме свою точку зрения директор УК Дмитрий Солонков.

Какой вердикт вынесет антикоррупционный комитет по факту обращения городской управкомпании, покажет время. Но если в итоге УК удастся доказать свое право выбирать расчетные центры самостоятельно, то это можно будет расценивать как прецедент во взаимоотношениях других компаний и крупнейшего регионального оператора, сотрудничать с которым так настоятельно рекомендуют отдельные должностные лица.

Собственно, к коммунальным скандалам Нижнему Тагилу не привыкать. Два года назад правоохранительными органами был задержан начальник управления ЖКХ Нижнего Тагила Валерий Кузьминых. Чиновника признали его виновным в мошенничестве (ст.159 ч.3 УК РФ) и подготовке к преступлению (ст.30 ч.3 УК РФ). Суд приговорил его к одному году лишения свободы в колонии. Теперь бывший городской коммунальный начальник успешно трудится на посту руководителя МУП «Пригородный водоканал» в соседнем Горноуральском горокруге.

Не новы в Нижнем Тагиле и попытки переделить местный рынок ЖКХ, где «крутятся» так называемые живые деньги собственников жилья. В 2010-м году градоначальница Валентина Исаева в противовес тому же РиПу инициировала создание другого расчетного центра, но новая частная структура оказалась нежизнеспособной, а потом её деятельностью заинтересовались правоохранительные органы, и фирму пришлось закрыть.

В 2013-м мэр Сергей Носов заявил горожанам о необходимости создания нового коммунального, но «теперь уже настоящего муниципального центра», учреждения, с которым все УК города должны были заключить договоры и «желательно добровольно». «Единый муниципальный расчетный центр» существует в Нижнем Тагиле и поныне, но главным учреждением концентрации сбора платежей, как в свое время это в определенной степени удавалось ООО «Расчеты и платежи», так и не стал. Теперь эта задача, надо полагать, возложена на «РЦ Урала».

А нам все равно, куда деньги платить. Ведь при создании новых центров сумма текущих платежей меньше не станет. Но платить дважды за одни и те же услуги и разбираться, кто прав, кто виноват, мы не намерены. А что делать, если завтра третья платежка появится?, - посетовали жители домов, ставшие заложниками ситуации поневоле и получившиеся в канун дня дураков платежки и от РЦУ, и от РиПа.