Реформа накопительной части пенсии встретила серьезные разногласия между Минфином и Минтрудом РФ

Министерство труда настаивает на том, чтобы ИПК работал без автоподписки. Минфин же, в свою очередь, имеет совершенно противоположную позицию, сообщает газета «Известия».

При введении автоматической подписки 1-6% от зарплаты каждого работающего гражданина по умолчанию будут уходить в негосударственные пенсионные фонды: Минтруда против таких квазидобровольных вычетов.

Соцблок считает, что решение об отчислениях накопительной пенсии должно быть абсолютно добровольным делом каждого россиянина.

В результате данный законопроект будет представлен правительству именно в таком виде – при наличии таких принципиально разных точек зрения министерств, а правительство будет принимать окончательное решение по этому вопросу.