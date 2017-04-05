Реформа накопительной части пенсии встретила серьезные разногласия между Минфином и Минтрудом РФ
5 апреля 2017, 14:10Экономика
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Законопроект об индивидуальном пенсионном капитале, предложенный Минфином и Центробанком, будет внесен с принципиальными возражениями Минтруда РФ.
Министерство труда настаивает на том, чтобы ИПК работал без автоподписки. Минфин же, в свою очередь, имеет совершенно противоположную позицию, сообщает газета «Известия».
При введении автоматической подписки 1-6% от зарплаты каждого работающего гражданина по умолчанию будут уходить в негосударственные пенсионные фонды: Минтруда против таких квазидобровольных вычетов.
Соцблок считает, что решение об отчислениях накопительной пенсии должно быть абсолютно добровольным делом каждого россиянина.
В результате данный законопроект будет представлен правительству именно в таком виде – при наличии таких принципиально разных точек зрения министерств, а правительство будет принимать окончательное решение по этому вопросу.
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