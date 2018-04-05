6 млрд рублей на ремонт водопровода в Нижнем Тагиле могут поступить от венгров (ФОТО)

Предварительно подсчитано, что проект обойдется в 6 миллиардов рублей, которые компания готова вложить при заключении концессии с мэрией города. В сумму входит обследование и ремонт коммуникаций. Для сравнения, бюджет Нижнего Тагила на 2018 год составляет 10,8 миллиардов рублей. О сотрудничестве заявил генеральный директор «УВК» Сергей Хван.

Уральская водная компания создаст цифровую гидравлическую модель сетей, которая выполнена на основе геоэлектронной системы ГИС «Zulu». Она включит в себя магистральные водопроводы (в диаметре не менее 300 мм), насосные станции и сооружения для забора воды. Такой подход к исследованию позволит выявить проблемные участки и высчитать окончательную стоимость работ. Ранее УВК предложила Нижнему Тагилу ещё одну концессию, касающуюся модернизации систем очистки воды на двух городских водохранилищах, передает «Znak.com».