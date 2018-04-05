6 млрд рублей на ремонт водопровода в Нижнем Тагиле могут поступить от венгров (ФОТО)
Нижнему Тагилу предложили провести обследование сетей, которые снабжают жителей города питьевой водой. Сетями тагильского водоканала намерено заняться российско-венгерское АО «Уральская водная компания».
Предварительно подсчитано, что проект обойдется в 6 миллиардов рублей, которые компания готова вложить при заключении концессии с мэрией города. В сумму входит обследование и ремонт коммуникаций. Для сравнения, бюджет Нижнего Тагила на 2018 год составляет 10,8 миллиардов рублей. О сотрудничестве заявил генеральный директор «УВК» Сергей Хван.
Уральская водная компания создаст цифровую гидравлическую модель сетей, которая выполнена на основе геоэлектронной системы ГИС «Zulu». Она включит в себя магистральные водопроводы (в диаметре не менее 300 мм), насосные станции и сооружения для забора воды. Такой подход к исследованию позволит выявить проблемные участки и высчитать окончательную стоимость работ. Ранее УВК предложила Нижнему Тагилу ещё одну концессию, касающуюся модернизации систем очистки воды на двух городских водохранилищах, передает «Znak.com».
Генеральный директор «Уральской водной компании» Сергей Хван
Фото: АО «УВК»
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