Свердловская область сэкономила 20,6 млрд рублей в 2018 году
В ходе проведения работы по оптимизации расходов и росту доходов Свердловская область добавила в казну 20,6 млрд рублей, сообщает департамент информполитики региона.
В рамках реализации задачи губернатора Евгения Куйвашева по эффективному использованию бюджетных средств в Свердловской области проводилась работа в трех направлениях: оптимизация расходов бюджета, увеличение доходов бюджета и совершенствование государственной долговой политики области.
Благодаря оптимизации расходов казна региона сохранила 5,7 млрд рублей. Еще 14,7 млрд рублей принесла работа по росту доходов. В результате снижения начальной цены при проведении закупок экономия бюджетных средств составила 2,9 млрд рублей. 2,5 млрд рублей были получены в результате внесения оплаты за пользование кредитными ресурсами.
Также в 2018 году проводилась работа по легализации заработной платы, снижению недоимки, осуществлялся контроль госпрограмм, оптимизация инвестиционных расходов и оптимизация бюджетных средств.
В 2019 году работа по оптимизации расходов и росту доходов в Свердловской области будет продолжена. Планируем ее расширить и, по возможности, привлечь опыт других регионов. Отмечу положительную динамику работы региональных властей, ежегодно сумма бюджетного эффекта возрастает, заявила замгубернатора Галина Кулаченко.