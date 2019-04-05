Свердловская область сэкономила 20,6 млрд рублей в 2018 году

В рамках реализации задачи губернатора Евгения Куйвашева по эффективному использованию бюджетных средств в Свердловской области проводилась работа в трех направлениях: оптимизация расходов бюджета, увеличение доходов бюджета и совершенствование государственной долговой политики области.

Благодаря оптимизации расходов казна региона сохранила 5,7 млрд рублей. Еще 14,7 млрд рублей принесла работа по росту доходов. В результате снижения начальной цены при проведении закупок экономия бюджетных средств составила 2,9 млрд рублей. 2,5 млрд рублей были получены в результате внесения оплаты за пользование кредитными ресурсами.

Также в 2018 году проводилась работа по легализации заработной платы, снижению недоимки, осуществлялся контроль госпрограмм, оптимизация инвестиционных расходов и оптимизация бюджетных средств.