Еще почти 35 миллионов рублей отсудили энергетики у тагильского ВГОКа

Еще почти 35 миллионов рублей отсудили энергетики у тагильского ВГОКа
Сегодня, 16:38ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Иск на 34,6 миллиона рублей «Россетей Урал» к тагильскому ВГОКу удовлетворил свердловский Арбитражный суд 5 апреля 2021 года.

В течение марта 2021 года арбитражным судом уже были удовлетворены иски энергетиков к предприятию на общую сумму 66,2 миллиона рублей. На апрель запланированы заседания по искам на сумму 75 миллионов рублей.

Напомним, на ВГОКе с 2018 года введена процедура банкротства. По исполнительным производствам общая сумма составляет 890 миллионов рублей. Большая часть задолженности за тепло, газ и электричество. По инициативе «ЭнергосбыТ Плюс» приставами в Верховный суд Британских Виргинских островов было направлено постановление о возврате находящихся в офшоре девяти миллионов долларов, чтобы оплатить задолженность за услуги ЖКХ.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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