Еще почти 35 миллионов рублей отсудили энергетики у тагильского ВГОКа

Напомним, на ВГОКе с 2018 года введена процедура банкротства. По исполнительным производствам общая сумма составляет 890 миллионов рублей. Большая часть задолженности за тепло, газ и электричество. По инициативе «ЭнергосбыТ Плюс» приставами в Верховный суд Британских Виргинских островов было направлено постановление о возврате находящихся в офшоре девяти миллионов долларов, чтобы оплатить задолженность за услуги ЖКХ.