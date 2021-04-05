Квоты на изготовление и продажу сахара установит Минсельхоз России

Квоты на изготовление и продажу сахара установит и распределит между всеми производителями Минсельхоз. Таким образом, министерство планирует сгладить напряжение в отношениях изготовителей и продавцов.

Нормативы установят в зависимости от потребностей в рознице на каждой из территорий России, а также исходя из объемов производства до введения квот, сообщают «Новые известия». Теоретически можно предположить, что новая система распределения сахара позволит правительству доводить свои субсидии до производителей. Так как Минсельхоз принимает участие в этой работе, то ему будет доступна вся информация о продажах товара по фиксированной цене. А значит, ведомство будет знать получателей субсидии,прокомментировал изданию Дмитрий Рылько, глава Института конъюнктуры аграрных рынков. Отмечается, что производители выразили готовность заключать контракты на поставки сахара в торговые сети напрямую, без посредников. Напомним, 9 марта стало известно о введении постоянного мониторинга цен на продукты в России. Оценку динамики премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерству экономического развития. Постоянный мониторинг цен на потребительские товары ввел премьер-министр РФ Мишустин

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