Площади для посева картофеля и овощей будут увеличены в Свердловской области

Площади для посева картофеля и овощей будут увеличены в Свердловской области
Площади для посева картофеля и овощей будут увеличены в Свердловской области
Сегодня, 09:50ЭкономикаФото: 1MI
Посевные площади в Свердловской области планируется сохранить на уровне прошлого года. В общей сложности будет засеяно 722 тысячи гектар.

В самой структуре посевных площадей будут изменения. В частности, вырастут посевы кормовых культур и площади для овощей и картофеля, сообщил министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев.

По его словам, подготовка идет в плановом режиме. Уже на 70% приготовлена вся техника, а почти 80% удобрений поступили к сельхозпроизводителям. Семенами зерновых культур и картофеля область обеспечена на 100%. Также по графику поставляются и семена. Бахтерев отметил, что посевная кампания будет проведена в срок.

Напомним, сельхозпроизводители региона получат из областного и федерального бюджетов более 4 миллиардов рублей. Господдержка будет предоставлена по 20 направлениям. В частности, часть денег отправится на приобретение сельхозтехники и оборудования, возмещение затрат на строительство и модернизацию хранилищ для овощей. Также имеются субсидии на компенсацию расходов на выращивание сельхозкультур.

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