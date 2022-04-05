Площади для посева картофеля и овощей будут увеличены в Свердловской области

По его словам, подготовка идет в плановом режиме. Уже на 70% приготовлена вся техника, а почти 80% удобрений поступили к сельхозпроизводителям. Семенами зерновых культур и картофеля область обеспечена на 100%. Также по графику поставляются и семена. Бахтерев отметил, что посевная кампания будет проведена в срок.