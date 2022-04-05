Площади для посева картофеля и овощей будут увеличены в Свердловской области

В самой структуре посевных площадей будут изменения. В частности, вырастут посевы кормовых культур и площади для овощей и картофеля, сообщил министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев.
По его словам, подготовка идет в плановом режиме. Уже на 70% приготовлена вся техника, а почти 80% удобрений поступили к сельхозпроизводителям. Семенами зерновых культур и картофеля область обеспечена на 100%. Также по графику поставляются и семена. Бахтерев отметил, что посевная кампания будет проведена в срок.
Напомним, сельхозпроизводители региона получат из областного и федерального бюджетов более 4 миллиардов рублей. Господдержка будет предоставлена по 20 направлениям. В частности, часть денег отправится на приобретение сельхозтехники и оборудования, возмещение затрат на строительство и модернизацию хранилищ для овощей. Также имеются субсидии на компенсацию расходов на выращивание сельхозкультур.