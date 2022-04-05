За грязные сбросы в городскую канализацию Волчанска отказался платить УВЗ

МУП Волчанска пытается заставить «Уралвагонзавод» платить за канализационные стоки, которые сбрасываются в муниципальную канализацию. Оказалось, что при заключении контракта предприятие не задекларировало 16 врезок в городские сети.

Само предприятие настояло, что будет платить по нормативу, а не по реально слитому количеству. В результате Арбитражный суд Свердловской области отказался удовлетворять иск, так как по условиям контракта не предполагается точного количества водосброса с территории филиала УВЗ в Волчанске. МУП «Волчанский ТЭК» подало апелляцию на решение суда. Оказалось, что в рамках двух исков с филиала тагильского УВЗ за водоотведение требуется более 15 миллионов рублей за водоотведение неочищенных стоков. Однако несмотря на все доказательства того, что некоторые врезки не учтены, суд счел, что МУП не имеет права требовать с УВЗ, так как согласилось на оплату не за объем, а за норматив. Суд также учел заявление юристов предприятия, которые сказали, что неучтенные трубы не являются новостроем и существуют с советских времен. При этом сам МУП зарегистрирован в 2013 году и не имел представления о врезках, а потому подписал договор без учета конкретных объемов, пишет «Правда УрФО». Подрядчик просит поднять цену на строительство очистных сооружений на тагильском УВЗ

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