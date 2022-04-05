За неисполнение предписания Росприроднадзора «Уралхимпласт» заплатит 100 тысяч

В начале марта 2022 года на предприятии прошла внеплановая проверка Росприроднадзора. Специалисты выясняли, устранены ли нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и нарушения природоохранных требований.
Оказалось, что предписание не было исполнено в области охраны воздуха. В результате предприятие было привлечено к административной ответственности и получила штраф в 100 тысяч рублей, сообщили в уральском управлении Росприроднадзора.
Напомним, в области охраны воздуха на «Уралхимпласте» в Нижнем Тагиле специалисты выявили 9 нарушений. Семь касались выбросов загрязняющих веществ не по указанным источникам в отчете. Еще два нарушения касаются эксплуатации газоочистного оборудования.