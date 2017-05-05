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Предприятие Нижнего Тагила накопило перед работниками задолженность по зарплате: бывшие работники не могут получить деньги даже через суд (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Предприятие Нижнего Тагила накопило перед работниками задолженность по зарплате: бывшие работники не могут получить деньги даже через суд (ФОТО)

5 мая 2017, 18:30ЭкономикаПавел Щербина
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