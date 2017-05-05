Предприятие Нижнего Тагила накопило перед работниками задолженность по зарплате: бывшие работники не могут получить деньги даже через суд (ФОТО)

В редакцию TagilCity.ru обратился бывший ведущий инженер-технолог компании «ЭРДЕ ТУЛС», который рассказал о том, с сентября 2015 по февраль 2016 года компания накопила перед ним и другими сотрудниками крупную задолженность в заработной плате.

В январе 2016 года я уволился из компании «ЭРДЕ ТУЛС», потому что там длительное время не выплачивалась заработная плата. Со времени увольнения прошло год и три месяца. За это время я выиграл суд, исполнительный лист лежит в службе приставов. Я жаловался и в прокуратуру, и в следственный комитет, тем не менее, долги по заработной плате я так и не могу получить. Работодатель, не смотря на это всё, продолжает спокойно работать, в том же здании. Он создал новое юр. лицо, оформил на него все имущество и совершенно спокойно себя чувствует сообщил Сергей Д. в редакцию портала TagilCity.ru.

В подтверждение своих слов тагильчанин предоставил документы, не только свидетельствующие о том, что он работал в компании и она имеет перед ним задолженность, но и что прошедшие судебные разбирательства закончились в его пользу.

Исполнительные листы были переданы приставам, но честно заработанных денег тагильчанин пока не получил.

За комментариями о ситуации журналисты TagilCity.ru обратились к руководству компании-преемницы той, с которой судится тагильчанин.

Передо мной от прежней организации также существует задолженность, как и перед людьми, которые к вам обратились. Ситуация очень сложная, но я постараюсь кратко объяснить. Сейчас ведется несколько судебных процессов с различным организациями. В июня 2015 года приставы незаконно изъяли у «ЭРДЕ ТУЛС» очень дорогостоящий станок. Мы уже выиграли несколько процессов, но приставы так и не выполняют обязательство – вернуть станок на место. В результате получается патовая ситуация, когда наши доблестные органы – приставы, суды, прочие, не делают ничего ни в пользу организации, ни в пользу её бывших сотрудников. То есть организации не возвращается оборудование, бывшие сотрудники не могут получить деньги прокомментировал генеральный директор производственной базы «ЭРДЕ ТУЛС» в Нижнем Тагиле - Евгений Фефелов.

В компании признали, что и компания, задолжавшая бывшим сотрудникам, и действующая ныне в том же здании компания – принадлежат одному лицу.

Собственник обеих компаний, и нынешней, и прежней, Максим Злыгостев, готов пойти на встречу, выплатить людям задолженность, но приставы не дают реализовать арестованное имущество, потому воз и ныне там рассказал Евгений Фефелов журналистам TagilCity.ru.

TagilCity.ru будет следить за развитием ситуации.