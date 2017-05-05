Сергей Катырин: «Экономика России в 21 веке невозможна без защиты авторских прав» (ВИДЕО)

Как пишут «Новые Известия», интерес к данному вопросу возник не зря. Сейчас во всех сферах жизни, производства и бизнеса присутствуют передовые технологические разработки. Вкладывать миллиарды в начинания, при этом, не защитив свои данные – крайне рискованно.

Сергей Катырин сказал, что в России система защиты данных развита плохо, в основном, предприятия построены на заимствовании готовых технологий. Если верить статистике, то Россия почти на 100% зависима от иностранных технологий защиты.

Сейчас дело сдвинулось с мертвой точки, и Россия постепенно начинает наращивать свой потенциал в сфере технологий защиты. Так, с 2014 года предложено сохранять права правообладателей при размещении материалов в интернете и передавать результаты интеллектуальной деятельности в уставные фонды юридических лиц.

Сергей Катырин отмечает, что сейчас разработан Федеральный стандарт оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности. Теперь дело встало за разработкой Федерального закона. В него должны войти пункты о праве компаний включать в число необходимых расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы налога на прибыль и соотношение расходов по приобретению прав на результаты интеллектуальной деятельности к расходам на научно-исследовательские работы.