Мишустин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам на 2020 год из-за COVID
Сегодня, 20:45ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Регионы России получили поддержку от правительства – их графики по бюджетным кредитам были скорректированы. Соответствующее постановление за подписью Михаила Мишустина опубликовано на сайте Правительства РФ.
Сюжеты: Коронавирус
Согласно документу, до конца 2020 года все регионы полностью освобождаются от погашения долга. С 2021 по 2024 они будут выплачивать лишь 5% от основного долга, в 2025-2029 годах – равными долями остаток с возможностью досрочного погашения.
Освободившиеся в этом году средства регионы будут направлять на ликвидацию последствий распространения COVID-19 и на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов.
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