30 домов на Среднем Урале пострадали от урагана: из областного фонда на их ремонт выделят 100 000 рублей (ФОТО)

По предварительной информации, в Свердловской области во время урагана было повреждено не менее 30 многоквартирных и частных домов. На проведение ремонтно-восстановительных работ из резервного фонда областного правительства будет выделено не менее 100 000 рублей. Полный перечень объектов, требующих восстановления, будет сформирован 5 июня, сообщает «Областная газета».