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30 домов на Среднем Урале пострадали от урагана: из областного фонда на их ремонт выделят 100 000 рублей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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30 домов на Среднем Урале пострадали от урагана: из областного фонда на их ремонт выделят 100 000 рублей (ФОТО)

5 июня 2017, 10:45Экономика
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