Будка и охранник парковки были эвакуированы полицией Нижнего Тагила в ходе проверки

4 июня редакция TagilCity.ru выезжала на место и пыталась узнать, за какие услуги на автостоянке стала взиматься плата и кто организатор этого бизнеса.

Ранее парковка автомобилей здесь была свободной. С прошлой недели каждый водитель должен платить по 30 рублей, потому что на стоянке появились хозяева. Тагильчанам, которые отказывались платить, грозили перегородить выезд.

Утром 5 июня будка охраны была эвакуирована со стоянки. Автовладельцы сообщили, что на место приехали сотрудники полиции, а позже ни будки, ни охранника на месте не было.

Примерно в 10 утра будку увезли, но с утра еще деньги собирали. Приезжала полиция, и часа через 2 будки не стало говорит автовладелец из Нижнего Тагила.

На фото слева автостоянка 4 июня 2018г., справа - 5 июня 2018 г.

В УВД города сообщили, что утром на стоянке возле остановки «Садоводы» полицейские проводили мероприятия в рамках проверки по заявлению. Сотрудники полиции эвакуировали будку и забрали для опроса охранника.

Полицейские работали по материалу, ранее была начата проверка по обращению представителей предприятия. В ходе проверки были предприняты меры по эвакуации пункта охраны. Охранника забрали, чтобы опросить. На месте также присутствовали представители администрации района сообщили в УВД Нижнего Тагила.

По информации от полиции, владельцев бизнеса еще предстоит установить.