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Будка и охранник парковки были эвакуированы полицией Нижнего Тагила в ходе проверки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Будка и охранник парковки были эвакуированы полицией Нижнего Тагила в ходе проверки

5 июня, 18:05ЭкономикаИрина Анисимова
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