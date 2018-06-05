Будка и охранник парковки были эвакуированы полицией Нижнего Тагила в ходе проверки
Пункт сбора денег за парковку автомобилей напротив «УВЗ «Уралкриомаш» был демонтирован со стоянки в Нижнем Тагиле. Будка была эвакуирована сотрудниками полиции в ходе проверки по факту несанкционированного взимания денег за паркинг.
4 июня редакция TagilCity.ru выезжала на место и пыталась узнать, за какие услуги на автостоянке стала взиматься плата и кто организатор этого бизнеса.
Ранее парковка автомобилей здесь была свободной. С прошлой недели каждый водитель должен платить по 30 рублей, потому что на стоянке появились хозяева. Тагильчанам, которые отказывались платить, грозили перегородить выезд.
Утром 5 июня будка охраны была эвакуирована со стоянки. Автовладельцы сообщили, что на место приехали сотрудники полиции, а позже ни будки, ни охранника на месте не было.
Примерно в 10 утра будку увезли, но с утра еще деньги собирали. Приезжала полиция, и часа через 2 будки не стало говорит автовладелец из Нижнего Тагила.
На фото слева автостоянка 4 июня 2018г., справа - 5 июня 2018 г.
В УВД города сообщили, что утром на стоянке возле остановки «Садоводы» полицейские проводили мероприятия в рамках проверки по заявлению. Сотрудники полиции эвакуировали будку и забрали для опроса охранника.
Полицейские работали по материалу, ранее была начата проверка по обращению представителей предприятия. В ходе проверки были предприняты меры по эвакуации пункта охраны. Охранника забрали, чтобы опросить. На месте также присутствовали представители администрации района сообщили в УВД Нижнего Тагила.
По информации от полиции, владельцев бизнеса еще предстоит установить.
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru