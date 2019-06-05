Депутаты Екатеринбурга отказались от создания городского медиахолдинга

Как передаёт «Уралинформбюро», создание городского медиахолдинга обошлось бы бюджету в 43 миллиона рублей. Из них 14,5 миллиона рублей должны пошли бы на закупку оборудования, 10 миллионов — на создание районных и общегородской газет и 7 миллионов — на просвещение, а остальные деньги — на расходные материалы и маркетинг.