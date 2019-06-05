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Депутаты Екатеринбурга отказались от создания городского медиахолдинга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Businessman 1197567 1280

Депутаты Екатеринбурга отказались от создания городского медиахолдинга

Вчера, 22:37ЭкономикаФото: pixabay.com
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