Депутаты Екатеринбурга отказались от создания городского медиахолдинга
Городская дума Екатеринбурга не поддержала идею создания муниципального медиахолдинга. На комиссии по местному самоуправлению депутаты отклонили соответствующую корректировку бюджета.
Как передаёт «Уралинформбюро», создание городского медиахолдинга обошлось бы бюджету в 43 миллиона рублей. Из них 14,5 миллиона рублей должны пошли бы на закупку оборудования, 10 миллионов — на создание районных и общегородской газет и 7 миллионов — на просвещение, а остальные деньги — на расходные материалы и маркетинг.
Вопрос ещё может быть рассмотрен. Замглавы Екатеринбурга по внутренней и информационной политике мэрии Екатерина Куземка сказала, что чиновники проработают поправки, связанные с созданием медиахолдинга.
Идея создания екатеринбургского медиахолдинга появилась в начале 2019 года. Тогдашний вице-мэр Анатолий Гагарин утверждал, что он будет состоять из газеты, продакшн-студии по выпуску видеоконтента, интернет-портала и радиостанции.