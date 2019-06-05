Предприниматели Свердловской области могут получить до 1,5 млрд рублей инвестиций

Среди проектов, которые могут получить поддержку: изготовление керамических субстратов для производителей автомобильной техники, производство изделий из композитных материалов, модернизация швейного производства, внедрение новых технологий литейного производства. На поддержку претендуют предприятия Карпинска, Екатеринбурга и Новоуральска.

Как сообщила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, наиболее приоритетными являются отрасли производственного сектора. По ее словам, большинство проектов смогут получить финансирование через банки и фонды поддержки предпринимательства. Помимо этого, для предпринимателей действуют льготные условия кредитования в рамках федеральной программы «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Коммерсанты могут получить кредиты по сниженной ставке — 8,5% годовых.