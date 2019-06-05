УВЗ и УрФУ подписали соглашение о проектном обучении в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:36ЭкономикаФото: wikipedia.org
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Уралвагонзавод и Уральский федеральный университет подписали соглашение о намерениях внедрения проектного обучения, передаёт официальный сайт Нижнего Тагила. Документ подписали директор по персоналу УВЗ Константин Захаров и директор НТИ УрФУ Владислав Потанин.
Проектное обучение будет внедрено на кафедре «Машиностроение» в Нижнетагильском технологическом институте (филиале) УрФУ. Университет обязался организовать проектное обучение. Его результатом будет разработка студенческих проектов, как в программах высшего, так и среднего образования.
Внедрение проектного обучения даст возможность подготовить компетентных специалистов, ориентированных на конкретное производствозаявил директор по персоналу Константин Захаров
Со стороны УВЗ будет оказано материальное содействие. Также специалисты завода будут давать темы проектов, и помогать в их разработке и защите.
УрФУ и УВЗ давно сотрудничают по разным направлениям: как в вопросах обучения, так и внедрения результатов научно-исследовательских работ.
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