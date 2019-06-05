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#домахорошо
УВЗ и УрФУ подписали соглашение о проектном обучении в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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УВЗ и УрФУ подписали соглашение о проектном обучении в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:36ЭкономикаФото: wikipedia.org
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