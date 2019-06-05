УВЗ и УрФУ подписали соглашение о проектном обучении в Нижнем Тагиле

Проектное обучение будет внедрено на кафедре «Машиностроение» в Нижнетагильском технологическом институте (филиале) УрФУ. Университет обязался организовать проектное обучение. Его результатом будет разработка студенческих проектов, как в программах высшего, так и среднего образования.

Внедрение проектного обучения даст возможность подготовить компетентных специалистов, ориентированных на конкретное производствозаявил директор по персоналу Константин Захаров

Со стороны УВЗ будет оказано материальное содействие. Также специалисты завода будут давать темы проектов, и помогать в их разработке и защите.