Минфин Свердловской области планирует взять одиннадцать кредитов на десять миллиардов
Сегодня, 10:30ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Министерство финансов Свердловской области заявилось на получении сразу нескольких кредитов. Контракты размещены на сайте Госзакупок.
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Кредитная линия на девять с половиной миллиардов рублей нацелена на финансирование дефицита областного бюджета и погашение долгов региона. Общее количество займов – одиннадцать, из них восемь по одному миллиарду рублей, ещё три – по полмиллиарда.
Отдать долги область будет три года, обслуживание займов обойдётся в 1,2 миллиарда рублей в год. Аукцион назначен на 30 июня.
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