Рухнуло все? Что сделала пандемия с рынком недвижимости в Нижнем Тагиле

Сейчас на сайте объявлений «Авито» насчитывается порядка 8 тысяч объявлений о продаже или аренде недвижимости.

Директор агентства недвижимости «Бизнес клуб» Галина Рохлина рассказывает, что недвижимость делится на четыре категории: квартиры, дома, земля, коммерческая недвижимость.

В целом, цены по коммерческой недвижимости просели, в том числе дешевле стала и аренда. Это видно даже на улицах — кругом надписи «аренда» и «продажа». Это говорит о том, что предложение есть, но нет спроса. Спрос очень вялотекущий, растёт только предложение,отмечает Галина Рохлина.

Согласно «Авито», около 550 объявлений на сайте предлагают арендовать или купить коммерческую недвижимость в Нижнем Тагиле. За 3–4 мая на сервис было добавлено порядка 70 предложений о сделках с такой недвижимостью. Цены аренды начинаются от 800-1000 рублей за квадратный метр. У производств цена за метр начинается от тысячи рублей, у офисных и других помещений — от порядка пяти-десяти тысяч.

Коммерческая недвижимость в Нижнем Тагиле Фото: Авито

В агентстве недвижимости «Этажи» в городе Нижний Тагил так же отмечают, что коммерческая недвижимость сегодня активно снижается в стоимости из-за пауз в работе многих предприятий малого бизнеса, чем активно пользуются инвесторы.

В пресс-службе администрации города на запрос TagilCity.ru к управлению по развитию промышленной политики и развития предпринимательства о проблемах риэлторского бизнеса и об увеличении на рынке коммерческой недвижимости из-за закрытия магазинов заявили, что данный вопрос не входит в компетенцию управления.

По поводу покупки квартир в новостройках и на вторичном рынке Галина Рохлина заявила, что цены особо не изменились, но добавила, что сейчас квартиры активнее всего покупают в ипотеку.

Материнский капитал, снижение ставок по ипотеке — они дают возможность покупать свою недвижимость. Примерная цена выплаты в месяц по ипотеке, в зависимости от квартиры, сейчас стала соразмерной выплате аренды. Поэтому сейчас выгодно покупать квартиру и выплачивать за неё,пояснила Рохлина.

Также, согласно «Авито», в Нижнем Тагиле насчитывается порядка четырех тысяч объявлений о продаже квартир. Из них в новостройках — порядка 70. В аренду предлагается ещё порядка 600 квартир. По данным аналитики динамики рынка недвижимости в городе от компании «Этажи», средняя цена квадратного метра сейчас на вторичном рынке составляет от 29 до 35,5 тысячи рублей. В новостройках — 43,5 тысячи рублей. Также стоит отметить, что с января этого года цены на квадратный метр в квартире на вторичном рынке и в новостройках практически не изменились или изменились незначительно — на 1-2%. Изменения за год составили не более 4% отклонения, однако цена за метр в новостройке выросла на 7%.

Сейчас, за счет ипотеки, тагильчане приобретают «двушки» и «однушки», а продавцы готовы идти им на встречу и снижать стоимость.

Люди расширяются, реализуя сертификаты программ государственной поддержки, а также активно инвестируют в покупку однокомнатных и двухкомнатных квартир в центре, на ГГМ, Вагонке и Красном Камне. Продавцы идут на обоснованный торг, чтобы затем быстро реализовать свои планы на объекты недвижимости,отметили в компании «Этажи».

По поводу частных домов, садов и земельных участков Галина Рохлина отмечает небольшой спрос, но добавляет, что в цене они сильно не изменились, но цены на них в городе и так были невысокие.

Жизнь доказывает, что нужно иметь какое-либо подсобное хозяйство, дом, куда можно уехать из города. Все, кто имеют это и уезжают, гораздо легче переносят изоляцию из-за пандемии. Это, всё-таки, свежий воздух, растения,отмечает директор «Бизнес клуба».

Согласно «Авито», на площадке размещено порядка 1100 объявлений с домами дачами и коттеджами, из которых аренду предлагают только 10. Согласно мониторингу рынка «Этажей», средняя цена за квадратный метр в частном доме в Нижнем Тагиле составляет порядка 28 тысяч рублей и с начала года она выросла на 7%. Цена квадратного метра дачи составляет около 16 тысяч рублей — за год она выросла на 4%. Сотка земельного участка в среднем стоит около 31 тысячи рублей. За год общий рост цен такой недвижимости не превысил 4%.

Рынок загородной недвижимости сейчас находится в своём пиковом состоянии, поскольку многие из-за ситуации с пандемией и самоизоляцией стремятся приобрести дачу, дом или сад, чтобы провести лето в кругу семьи на природе, отметила нижнетагильская команда компании «Этажи».

Динамика рынка загородной недвижимости в Нижнем Тагиле от компании "Этажи" Фото: сайт агенства недвижимости "Этажи"

Мы активно консультируем клиентов по сельской ипотеке, самый высокий спрос, согласно данным по сделкам за полтора месяца, на дачные участки стоимостью до 500 тысяч рублей. Это еще и продуманный способ покупателям выгодно вложить и сохранить сбережения в данный период,пояснили в «Этажах».

Галина Рохлина рассказывает, что из-за пандемии и ограничительных мер процедура оформления сделки также стала немного сложнее.

В МФЦ мы записываемся по телефону, пока он полностью не открыт. В течении всей изоляции туда можно было попасть по предварительной записи в перчатках и маске — для сделок мы попадали,добавила Галина Рохлина.

Работа в данное время, действительно, изменилось, поясняют в «Этажах», однако компании удалось адаптироваться — были запущены онлайн сервисы по работе с клиентами: работа с онлайн клиентами, дистанционная подача заявок в банки-партнеры. Работа ведётся по WhatsApp, Viber или другие мессенджеры.

Фото: pixabay.com

У нас уникальные банки-партнеры, которые готовы принимать не только сканы документов клиента, а на период самоизоляции даже фотографии документов, так как далеко не у каждого человека есть возможность сканировать документы. Уникальная возможность удаленно оформлять полис по ипотечному страхованию с онлайн-оплатой,пояснил заместитель директора по маркетингу компании «Этажи» в Нижнем Тагиле Кирилл Романенко.

Также отмечается, что иногда офисы посещать необходимо, но это делают только сотрудники компании и с соблюдением всех норм безопасности.

Сделки в «Этажах» так же начали оформлять удалённо, в компании заявили, что еще в апреле они создали IT- сервис для клиентов, который позволяет продавать и покупать недвижимость, не посещая офисы компании. Отмечается, что через него можно провести все необходимые операции.

В качестве прогноза директор «Бизнес клуба» отмечает, что в крупных городах, например, в Екатеринбурге цены на недвижимость растут, но понемногу. Она поясняет, что в Нижнем Тагиле с этим сложнее, поскольку у риэлторов нет достаточного количества покупателей. По мнению Рохлиной, город в экономическом плане находится на достаточно низком уровне. Однако Галина Рохлина повторяет, что ситуацию немного спасает ипотека, благодаря выплатам материнского капитала и доплат от правительства области. Спрогнозировать явное повышение цен на недвижимость в городе она не может, но поясняет, что вялотекущее повышение всё равно будет.

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Будет ли увеличиваться спрос? Это зависит от экономического статуса города Нижний Тагил, как работают предприятия, хорошо ли там платят. На сегодняшний день мы пережили изоляцию, у людей уменьшились доходы — это скажется, и квартиры будут покупать хуже. С другой стороны, жизнь течёт, всё меняется, кому-то квартиры достаются в наследство и нужно продавать, кто-то уезжает в другой город и тоже продаёт квартиру. Оборот недвижимости всё равно всегда существует. Экономическая ситуация тоже неоднозначная, например, с нефтью — всё меняется. Ситуация очень сложная. Рекомендовать сегодня бежать и покупать недвижимость я не могу, но, с другой стороны, со временем недвижимость всё равно становится дороже и берёт своё. В конечном итоге это на рассмотрение каждого — период очень сложен для прогноза,рассуждает Галина Рохлина.

Однако в «Этажах» заявили, что в июне может быть значительный прирост по сдаче в аренду коммерческих площадей — так как ожидается завершение режима самоизоляции граждан. Многие малые предприятия уже попали в перечень тех, кто вновь может начинать работать с клиентами.

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Всем клиентам хотелось бы пожелать реализовать свои мечты и не откладывать операции с недвижимостью, так как рынок быстро меняется и, вероятно, именно в июне ситуация максимально благоприятна и стабильна, как для быстрой продажи по рыночной стоимости, так и для значительной экономии по ипотеке, а также сниженной стоимости на ряд объектов, что в интересах покупателей,прогнозируют в «Этажах».

Риэлторы сейчас оказались в непростой ситуации, в том числе и агентство недвижимости «Бизнес-клуб». Рохлина поясняет, что самоизоляция заставила некоторых клиентов отказаться от продажи квартир — люди боятся. В связи с этим часть клиентов на время приостановили деятельность договоров.

Всё стало сложнее — мы не можем собираться. К тому же, вы же понимаете, что оплата труда риэлторов зависит от того, сколько они принесли дохода, конечно, это всё уменьшилось. Мер поддержки от государства для риэлторов нет, или мне не за что уцепиться, как директору,резюмирует Рохлина.

В «Этажах» заявили, что в мае компания получила прирост по общему количеству заявок на операции с недвижимостью. По словам Кирилла Романенко, он составил 22,3% к уровню, достигнутому в апреле.

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Директор нижнетагильского центра «Мой Бизнес» Сергей Федореев так же говорит, что агентства недвижимости не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей. По его словам, им, конечно, доступны определённые формы поддержки: льготные займы фонда предпринимательства, отсрочка по уплате налогов, как минимум на три месяца, но если говорить о компенсации части затрат, то этого нет.

Сергей Федореев рассказал, что недавно общался с сотрудником одной компании, которая занимается продажей квартир в новостройках в Екатеринбурге, и получил обратную связь. По словам риэлтора, на рынке продажи квартир в новостройках не изменилось ничего — ни со спросом, ни с ценой. Покупка квартиры в новостройке — это чаще всего инвестиционная составляющая.