40 соглашений будет подписано на «Иннопроме» в Екатеринбурге

Так, на Среднем Урале планируется подписать 40 соглашений для сотрудничества с крупными холдингами и промышленными предприятиями. Такое взаимодействие направлено на укрепление потенциала области в самых разных сферах, уверен Евгений Куйвашев.

«Иннопром», добавим, является одной из крупнейших выставок в мире, уступая по масштабности лишь Ганноверской и Шанхайской. На ее проведение выделено около 100 миллионов рублей. Примерно такую же сумму соберут с экспонентов, чтобы эти деньги потратить на проведение «Иннопрома».

В 2016 году в Екатеринбург приедут представители 95 стран. Это Индия, Китай, Германия, Япония, Корея. На площадке выставки пройдет более 100 мероприятий, в которых будут задействованы 500 спикеров и 600 компаний, рассказывают организаторы. Среди актуальных сфер – финансирование промышленности, интернет в промышленности, а также автоматизация и робототехника.