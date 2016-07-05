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40 соглашений будет подписано на «Иннопроме» в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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40 соглашений будет подписано на «Иннопроме» в Екатеринбурге

5 июля 2016, 09:40Экономика
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