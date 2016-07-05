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Более 200 миллионов рублей долга накопили свердловчане за капитальные ремонты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 200 миллионов рублей долга накопили свердловчане за капитальные ремонты

5 июля 2016, 10:25ЭкономикаТимофей Данилов
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