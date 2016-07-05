Более 200 миллионов рублей долга накопили свердловчане за капитальные ремонты

На сегодняшний день свердловчане накопили долгов за капитальный ремонт на сумму около 200 миллионов рублей. Региональный оператор начал через суд собирать деньги у неплательщиков, у которых долги за капремонты висят более полугода.

Таким образом, через суд уже удалось взыскать полмиллиона рублей. Сейчас в работе судебных инстанций – документы, по которым выплаты могут достигать до 11 миллионов. В прошлом году, отмечают в свердловском фонде капремонтов, такая работа по взысканию долгов не велась.

Самыми злостными неплательщиками оказались не малоимущие семьи, а владельцы двух и более квартир.

В настоящее время в Свердловской области капитальные ремонты ведутся на 1,5 тысячах объектах.