Более 200 миллионов рублей долга накопили свердловчане за капитальные ремонты
5 июля 2016, 10:25ЭкономикаТимофей Данилов
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Больше всего задолженностей накопилось у владельцев двух и более квартир.
На сегодняшний день свердловчане накопили долгов за капитальный ремонт на сумму около 200 миллионов рублей. Региональный оператор начал через суд собирать деньги у неплательщиков, у которых долги за капремонты висят более полугода.
Таким образом, через суд уже удалось взыскать полмиллиона рублей. Сейчас в работе судебных инстанций – документы, по которым выплаты могут достигать до 11 миллионов. В прошлом году, отмечают в свердловском фонде капремонтов, такая работа по взысканию долгов не велась.
Самыми злостными неплательщиками оказались не малоимущие семьи, а владельцы двух и более квартир.
В настоящее время в Свердловской области капитальные ремонты ведутся на 1,5 тысячах объектах.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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