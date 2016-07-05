Урал установил рекорд в России по росту цен на бензин: за 7 дней она увеличилась на 14 копеек

В конце июня стоимость бензина АИ-95 в среднем по России повысилась на 11 копеек. Так, цена за один литр достигла 37,88 рубля. А на Урале данная марка топлива увеличилась на 14 копеек - до 36,44 рублей за литр, передают «Известия» со ссылкой на аналитический центр «Кортес». Бензин АИ-92 подорожал на 9 копеек за неделю. Сейчас его цена составляет 34,99 рублей за литр.

В апреле редакция TagilCity.ru сравнивала цены на бензин в Нижнем Тагиле после увеличения акцизов на топливо. Как оказалось, бензин в городе подорожал несущественно. Однако сейчас наблюдается существенная разница в цене.

В апреле за литр 95-го бензина платила 35,60. Сейчас цена выросла до 36 рублей рассказала TagilCity.ru автолюбительница из Нижнего Тагила.

Всего в течение этого года стоимость за литр бензина марок АИ-95 и АИ-92 увеличилась примерно одинаково - на 99 и 91 копеек соответственно.

По мнению руководителя агентства «Аналитики товарных знаков» Михаила Турукалова, такое повышение розничных цен на бензин – реакция рынка на удорожание топлива в крупном и мелком опте. Тем не менее, есть возможность добиться стабилизации цен. После успешных российско-белорусских переговоров по поводу экспорта нефти, наша страна сможет рассчитывать на поставки бензина из Белоруссии.