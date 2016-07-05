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Урал установил рекорд в России по росту цен на бензин: за 7 дней она увеличилась на 14 копеек
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Урал установил рекорд в России по росту цен на бензин: за 7 дней она увеличилась на 14 копеек

5 июля 2016, 15:20ЭкономикаТимофей Данилов
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