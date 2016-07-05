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В Нижнем Тагиле 3000 сотрудников УВЗ вернулись на свои рабочие места после вынужденных отпусков
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле 3000 сотрудников УВЗ вернулись на свои рабочие места после вынужденных отпусков

5 июля 2016, 16:00ЭкономикаТимофей Данилов
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