В Нижнем Тагиле 3000 сотрудников УВЗ вернулись на свои рабочие места после вынужденных отпусков
5 июля 2016, 16:00ЭкономикаТимофей Данилов
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За всеми заводчанами сохранились 2/3 зарплаты и рабочие места.
Сюжеты: Нижний Тагил
Почти 3 тысячи рабочих Уралвагонзавода вышли из внеплановых отпусков, в которых находились весь первый месяц лета.
Ранее TagilCity.ru сообщал, что руководство УВЗ отправило своих работников на отдых. Это было связано с тем, что в начале лета произошел спад вагоносборочного и металлургического производства. Отметим, что за всеми сотрудниками, которые находились в простое, были сохранены рабочие места, а также 2/3 средней заработной платы.
В корпорации заявляют, что такие меры Уралвагонзавод был вынужден предпринять, чтобы сохранить производственный потенциал в условиях неритмичной работы предприятия.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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