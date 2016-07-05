В Нижнем Тагиле 3000 сотрудников УВЗ вернулись на свои рабочие места после вынужденных отпусков

Почти 3 тысячи рабочих Уралвагонзавода вышли из внеплановых отпусков, в которых находились весь первый месяц лета.

Ранее TagilCity.ru сообщал, что руководство УВЗ отправило своих работников на отдых. Это было связано с тем, что в начале лета произошел спад вагоносборочного и металлургического производства. Отметим, что за всеми сотрудниками, которые находились в простое, были сохранены рабочие места, а также 2/3 средней заработной платы.