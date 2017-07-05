Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Житель Нижнего Тагила отсудил у банка УБРиР 60 000 рублей за навязанную страховку по кредиту (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Житель Нижнего Тагила отсудил у банка УБРиР 60 000 рублей за навязанную страховку по кредиту (ФОТО)

5 июля 2017, 18:50ЭкономикаПавел Щербина
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?