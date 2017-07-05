Житель Нижнего Тагила отсудил у банка УБРиР 60 000 рублей за навязанную страховку по кредиту (ФОТО)

По словам клиента банка Антона, по одной из его жалоб тяжбы длились полгода, а юристу пришлось заплатить 15 000 рублей. Но всё было не зря, так как банк выплатил на 50% больше завяленной суммы из-за того, что деньги были возвращены через суд, а не после письменной претензии.

Моя история связана с банком УБРиР. При выдаче кредита банк постоянно навязывает дополнительный пакет услуг и страховку, причем стоимость этих услуг достаточно высокая, к примеру, при сумме кредита 210 тыс. рублей, дополнительные услуги составляют + 60 тыс. рублей к телу кредита. Но, как показала практика, навязывание данных услуг и страховки незаконное дело. При правильном составлении претензии деньги можно вернуть. Банк это делает в последний год даже без обращения в суд, главное предъявить претензию как можно раньше, желательно, на следующий день после получения кредита. Было 3 кредита в банке УБРиР и за все я получил возмещение денежных средств. Причем за первых два кредита банк мне выплатил +50% к той сумме, которую я заявлял, потому что банк отказался в добровольном порядке (по претензии) возмещать мне деньги, приходилось обращаться в суд, а суд оказался на моей стороне рассказал журналистам клиент банка Антон Т.

В банке подтвердили, что Антон действительно являлся заёмщиком банка, но не согласились тем, что дополнительные услуги и страховка навязываются. Представители пресс-службы УБРиР отметили, что подобные услуги являются добровольными и не влияют на вероятность одобрения кредита:

В УБРиР оценка заемщика осуществляется с помощью скоринговой системы, ее основные параметры - финансовая дисциплина, качество кредитной истории заемщика и его платежеспособность. Приобретение других услуг банка не анализируется программой, следовательно, на решение о размере кредитного лимита не влияет. Решение о приобретении любой услуги банка клиент принимает самостоятельно, подтверждая это собственноручной подписью.

Не согласились банковские специалисты и со стоимостью дополнительных услуг, озвученной клиентом. По их словам, при кредите на сумму 210 000 рублей (как, впрочем, на любую сумму) пакет не может стоить 60 000 рублей. Специалисты пресс-службы сослались на документ, в котором предельная сумма годовых платежей составляет 50 000 рублей.

Скриншот описания услуги на официальном сайте УБРиР, 5 июля, 2017 г.

Кредитные эксперты, с которыми эту ситуацию обсудили журналисты TagilCity.ru, отмечают, что в возникновении конфликтных ситуаций между банком и клиентом могут быть виноваты как невнимательность заёмщиков, так и некомпетентность банковских сотрудников.

Заемщикам нужно внимательно читать договор и смотреть, что входит в график платежей. Банки рассуждают так - подпись ставил, значит, согласен.

Что касается банков:

1) К подобным ситуациям приводит некомпетентность сотрудников, которые не могут грамотно объяснить про страхование и предпочитают вообще умолчать этот факт.

2) В банках, наряду с планами по основным продуктам, выставляется план на страховки. Банкам это выгодно вот чем: банк продвигает продукт страховой компании, получает за это комиссию, а значит, имеет дополнительный доход. Страховым компаниям тоже выгодно, они зарабатывают, банк за относительно небольшую комиссию продвигает их продукт, -- пояснила кредитный эксперт Ирина в разговоре с журналистами TagilCity.ru.

Специалисты отмечают, что страхование является строго добровольной услугой. При её навязывании нарушаются права клиента, а значит, он вправе потребовать возврата денежных средств.

И главное, страхование является добровольным. Это прописано в договоре. Но в погоне за премией и выполнением планов, а также в силу некомпетентности, менеджеры не рассказывают клиенту про продукт так, чтоб ему самому захотелось купить эту страховку. А значит, в случаях, когда страховка была навязана, закон всецело на стороне заемщика отметила Ирина в разговоре с журналистами TagilCity.ru.

Напомним, ранее портал TagilCity.ru рассказал трагическую историю поручителя из Нижнего Тагила, счета и имущество которого были арестованы из-за того, что его бывший друг перестал платить по кредиту.