Что покажет Нижний Тагил на ИННОПРОМ—2019

Непосредственно у самого города отдельного стенда не будет, но Нижний Тагил представят на площадке Свердловской области. Наряду с остальными региональными проектами там посетителей ознакомят с планирующимся туркластером «Гора Белая». Напомним, на этой территории работы начнутся в 2020 году: по заявлению управляющей компании, будут возведены 25 трасс и другие аттракционы, а также визит-центы, конференц- и апарт-отели. Также Иннопром посетит тагильский мэр Владислав Пинаев. Как рассказали TagilCity.ru в администрации, планируется, что на выставке глава города подпишет рамочное соглашение о сотрудничестве со Сбербанком.

Фото: Официальный сайт Нижнего Тагила

«Уралвагонзавод», как обычно, представляет продукцию одного из своих дочерних предприятий. В этом году на выставке корпорация покажет низкопольный трамвай от «Уратрансмаш». 3 июля его уже демонстрировали администрации Екатеринбурга и СМИ. Вагон рассчитан на 320 человек и оборудован системами информационной навигации, а также видеонаблюдением с функцией регистрации. Также в трамвае установлена современная медиасистема для демонстрации схемы движения по маршруту для слабослышащих пассажиров и трансляции динамической рекламы на ЖК-мониторах. Салон оснащён специальным местом для инвалида-колясочника с опорной спинкой, ремнями безопасности, звуковой и визуальной информационными системами, а для удобства заезда и выезда работает выдвижной пандус.

Фото: Официальный сайт "Уралтрансмаша"

ЕВРАЗ представит IT–наработки и покажет проекты в области информационных технологий, в частности автоматизированную систему мониторинга горно-транспортной техники в карьерах, которая, по заявлению компании, привела к росту производительности и снижению потерь на её горно-обогатительном комбинате в Качканаре. Также представители ЕВРАЗа расскажут о применении дронов для аэрофотосъёмки угольных разрезов и мобильных решения для контроля уровня загазованности, состояния выработок и оборудования в шахтах, а также об автоматизации продувки стали в конвертерах и экспертной системе на новой доменной печи Нижнетагильского металлургического комбината, которая выдаёт рекомендации по ведению технологического процесса и «обучается» на основе «замечаний» человека: доменщик может внести в неё причины несогласия с рекомендациями, и в следующий раз она будет вести анализ с учётом его опыта.

Кроме того, компания планирует принять участие в ряде панельных дискуссий Иннопрома и подписать несколько договоров о сотрудничестве, а также наградить премиями победителей конкурса студенческих проектов «Минута технославы».

Фото: Официальный сайт ЕВРАЗ