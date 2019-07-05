Эксперты выяснили желаемый уровень зарплат российской молодежи

На наиболее высокую зарплату рассчитывают молодые специалисты из сферы IT-технологий, они хотели бы зарабатывать от 50 до 60 тысяч рублей в месяц. 20% из них готовы получать от 40 до 50 тысяч рублей в месяц, 25% — от 30 до 40 тысяч рублей.

25% молодежи, работающей в правоохранительных органах, хотели бы получать зарплату в 50-60 тысяч рублей. Еще 25% из них согласны на 30-40 тысяч рублей в месяц.

Работники финансовой и рекламной сфер согласны на уровень дохода от 30 до 40 тысяч рублей в месяц.

Наименьшие запросы у работников сфер культуры, науки, медицины и образования, 40% из них рассчитывают на зарплату в 20-30 тысяч рублей. Лишь 10% из них хотели бы получать 40-50 тысяч рублей.