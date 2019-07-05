НАПФ нашёл способ поднять пенсии в России до половины зарплаты

При этом, отмечают в НАПФ, выплаты по НПО не должны облагаться НДФЛ. Предложенная система позволит вовлечь в корпоративные программы около 15 миллионов человек и поднять пенсию до 56% от заработка. Сейчас пенсия составляет около 36% от дохода.