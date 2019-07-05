НАПФ нашёл способ поднять пенсии в России до половины зарплаты
Сегодня, 12:05ЭкономикаФото: pixabay.com
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Национальная ассоциация пенсионных фондов нашла способ увеличить размер пенсии в России, пишут «Известия». Для этого организация предлагает ввести систему софинансирования, при которой работник и его наниматель отчисляют по 2% от заработка и ещё 1% вносит государство.
При этом, отмечают в НАПФ, выплаты по НПО не должны облагаться НДФЛ. Предложенная система позволит вовлечь в корпоративные программы около 15 миллионов человек и поднять пенсию до 56% от заработка. Сейчас пенсия составляет около 36% от дохода.
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