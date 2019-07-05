Объекты Универсиады-2023 в Екатеринбурге обойдутся в 20 миллиардов рублей

По предварительным подсчетам объекты обойдутся в 20 миллиардов рублей. Часть затрат на себя готовы взять инвесторы, основная масса средств будет выделена из областного и федерального бюджетов.

На территории Деревни Универсиады планируют построить легкоатлетический центр с бассейном и футбольное поле с беговыми дорожками. Дворец самбо и велотрек планируют построить в Верхней Пышме. В декабре 2021 года в Екатеринбурге появится Центр художественной гимнастики, в этом же году планируют построить Дворец дзюдо в Академическом районе. Теннисный центр должен появиться в 2022-м, также на этот год намечено завершение строительства Ледовой арены УГМК. На Уралмаше появится Спортцентр футбольной академии, площадка, где возведут Дворец водных видов спорта, пока не определена.