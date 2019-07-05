Объекты Универсиады-2023 в Екатеринбурге обойдутся в 20 миллиардов рублей
Составлена предварительная смета по 10 объектам, которые необходимо построить для Универсиады-2023 в Екатеринбурге, пишет «Новый день».
По предварительным подсчетам объекты обойдутся в 20 миллиардов рублей. Часть затрат на себя готовы взять инвесторы, основная масса средств будет выделена из областного и федерального бюджетов.
На территории Деревни Универсиады планируют построить легкоатлетический центр с бассейном и футбольное поле с беговыми дорожками. Дворец самбо и велотрек планируют построить в Верхней Пышме. В декабре 2021 года в Екатеринбурге появится Центр художественной гимнастики, в этом же году планируют построить Дворец дзюдо в Академическом районе. Теннисный центр должен появиться в 2022-м, также на этот год намечено завершение строительства Ледовой арены УГМК. На Уралмаше появится Спортцентр футбольной академии, площадка, где возведут Дворец водных видов спорта, пока не определена.
Все объекты должны быть завершены за год до Универсиады и пройти «обкатку» тестовыми соревнованиями.