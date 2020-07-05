Тагильский УСМ обязали заплатить 4 миллиона за неисполнение обязательств по договору

Так, 4 018 858 рублей — это задолженность по договору оказания услуг, 190 804 рублей — это проценты за использование чужих средств, а также 44 048 рублей — расходы по оплате государственной пошлины.

Кроме того, ООО «Строймонтаж-Урал» подало ходатайство с просьбой взыскать неустойку за период со 2 марта 2019 года по 11 июня 2020 года в размере 285 455 рублей с последующим начислением.

В ходе рассмотрения материалов дела арбитражным судом было установлено, что 1 декабря 2018 года ООО «Уралстроймонтаж» и ООО «АРент», в качестве исполнителя, заключили три договора — на аренду имущества, оказание услуг и поставку. Предметом спора является неисполнение обязательств по договору оказания услуг.

При этом ООО «А-Рент» уступило право требования уплаты долга ООО «Строймонтаж-Урал», заключив соответствующий договор. Согласно его условиям, компания обязалась возмездно оказать транспортные услуги и услуги специальной строительной техникой ответчику. Последний обязан был принять услуги и оплатить их, но это условие было нарушено.

В ряде документов платежи были идентифицированы как предоплата. Так как ответчик сам указывал назначение платежа, истец не имел права менять его. Также в документах не указывались периоды оплаты, а потому платежи засчитывались в счет более раннего долга. В результате произведенных взаимозачетов образовалась задолженность в размере 4 018 858 рублей.

Суд постановил исковые требования удовлетворить и взыскать с ООО «Уралстроймонтаж» 4 304 314 рублей. Решение вступит в силу через один месяц, если оно не будет оспорено.