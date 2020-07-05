В Нижнем Тагиле у ВГОКа отсудили 35 миллионов рублей долга за электроэнергию

Кроме того, суд постановил вернуть компании из федерального бюджета излишне уплаченную госпошлину в размере 794 рублей. Так, истец просил взыскать с ответчика 35 120 142 рублей, из которых 34 711 613 рублей являются долгом за услуги поставки электрической энергии за ноябрь 2019 года, 408 528 рублей — неустойка с 21 декабря 2019 года по 23 января 2020 года с продолжением ее начисления до момента фактического исполнения решения суда. Еще 19 860 рублей являются госпошлиной.

Сам ВГОК при этом не стал оспаривать требования по существу, но попросил снизить размер неустойки. В свою очередь, ОАО «МРСК УРАЛА» выступил против снижения. В результате рассмотрения дела суд решил удовлетворить иск.