В Нижнем Тагиле у ВГОКа отсудили 35 миллионов рублей долга за электроэнергию
Согласно решению Арбитражного суда, вынесенному 3 июля 2020 года, с Нижнетагильского «Высокогорского горнообогатительного комбината» будет взыскано более 35 миллионов рублей, в том числе около 20 тысяч рублей государственной пошлины в пользу ОАО «МРСК УРАЛА».
Кроме того, суд постановил вернуть компании из федерального бюджета излишне уплаченную госпошлину в размере 794 рублей. Так, истец просил взыскать с ответчика 35 120 142 рублей, из которых 34 711 613 рублей являются долгом за услуги поставки электрической энергии за ноябрь 2019 года, 408 528 рублей — неустойка с 21 декабря 2019 года по 23 января 2020 года с продолжением ее начисления до момента фактического исполнения решения суда. Еще 19 860 рублей являются госпошлиной.
Сам ВГОК при этом не стал оспаривать требования по существу, но попросил снизить размер неустойки. В свою очередь, ОАО «МРСК УРАЛА» выступил против снижения. В результате рассмотрения дела суд решил удовлетворить иск.
С 19 декабря 2019 года на ВГОКе инициирован арест имущества. В общей сложности сумма долга по исполнительному производству составляла больше 368 миллионов рублей на декабрь 2019 года. В 2018 году стартовала процедура наблюдения в рамках банкротства комбината. На начало 2020 года сумма задолженности перед кредиторами у предприятия превысила 2,7 миллиарда рублей.