Эксперты прогнозируют рецессию в экономике России в 2019 году
Сегодня, 12:42ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Техническая рецессия в экономике России может произойти уже в 2019 году. Ранее Минэкономразвития прогнозировало рецессию в 2021 году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на аналитическую записку Института экономики роста им. Столыпина.
Среди причин рецессии эксперты назвали жесткую налоговую политику и жесткую денежно-кредитную политику, а также слабый эффект нацпроектов.
По оценкам Росстата рост ВВП за первый квартал 2019 года вырос на 0,5%. Эксперты института считают, что рост пришелся лишь на крупные предприятия. По их данным, анализ реестра малых и средних предприятий говорит о снижении экономической активности.
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