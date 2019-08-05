Россия потеряла 8 млрд долларов из-за преждевременной смертности от рака
Стала известна величина экономических потерь, которые понесла Россия из-за смертности, вызванной онкологическими заболеваниями. За период с 2011 по 2015 год страна потеряла 8,1 млрд долларов. Это составило 0,24% от ВВП, сообщается в совместном исследовании российских и иностранных учёных.
Наибольшие экономические потери в России обусловлены преждевременной смертностью от рака легкого среди мужчин (1,2 млрд. долларов США, 24% от всех потерь по причине смертности от онкологических заболеваний среди мужчин) и от рака молочной железы у женщин (0,6 млрд долларов США, 20% от всех потерь по причине смертности от онкологических заболеваний среди женщин). Учёные полагают, что к 2030 году этот показатель останется на высоком уровне и составит 7,5 млрд долларов.
Полученные данные по России совпадают с результатами исследования, опубликованного недавно в США, а также предыдущих исследований в странах Европы и странах БРИКС — потери от преждевременной смертности от рака составляют порядка 0,1 — 0,5% от ежегодного национального ВВП,отметил основной исследователь проекта, научный директор Ассоциации онкологов Северо-Запада, научный сотрудник ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России и Университета Тампере Антон Барчук.
Из указанных выше цифр четверть экономических потерь можно предотвратить. Решением данной проблемы, по мнению специалистов, является реализация национальных программ по борьбе с онкологическими заболеваниями.
Результаты первого крупномасштабного исследования по анализу экономических потерь, связанных с преждевременной смертностью от онкологических заболеваний в России были опубликованы 5 августа в Скандинавском журнале общественного здоровья. В работе приняли участие ведущие российские и международные эксперты — представители ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России, Университета Тампере (Финляндия), Международного агентства по изучения рака ВОЗ, Финского ракового регистра.