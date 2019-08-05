Россия потеряла 8 млрд долларов из-за преждевременной смертности от рака

Наибольшие экономические потери в России обусловлены преждевременной смертностью от рака легкого среди мужчин (1,2 млрд. долларов США, 24% от всех потерь по причине смертности от онкологических заболеваний среди мужчин) и от рака молочной железы у женщин (0,6 млрд долларов США, 20% от всех потерь по причине смертности от онкологических заболеваний среди женщин). Учёные полагают, что к 2030 году этот показатель останется на высоком уровне и составит 7,5 млрд долларов.

Полученные данные по России совпадают с результатами исследования, опубликованного недавно в США, а также предыдущих исследований в странах Европы и странах БРИКС — потери от преждевременной смертности от рака составляют порядка 0,1 — 0,5% от ежегодного национального ВВП,отметил основной исследователь проекта, научный директор Ассоциации онкологов Северо-Запада, научный сотрудник ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России и Университета Тампере Антон Барчук.

Из указанных выше цифр четверть экономических потерь можно предотвратить. Решением данной проблемы, по мнению специалистов, является реализация национальных программ по борьбе с онкологическими заболеваниями.